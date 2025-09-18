Denza Z9GT protagonista della Swan Tuscany Challenge. L'ammiraglia del marchio premium BYD in arrivo a fine anno

Denza, marchio premium del colosso cinese BYD, è protagonista con l'ammiraglia Z9GT alla Swan Tuscany Challenge, gara di vela in programma fino al 20 settembre alla Marina di Scarlino, in Toscana. In arrivo in Italia entro la fine del 2025, la berlina Z9GT segna un riferimento nella gamma, grazie alle sue performance, con una potenza di 900 CV e il comfort, supportato dalla presenza di sospensioni attive. Disponibile sia versione ibrida plug-in DM-i sia 100% elettrica, Z9GT è una berlina dal design scolpito con interni hi-tech e dotata di sistemi intelligenti di assistenza alla guida. Durante l'evento, l'ammiraglia sarà esposta per consentire di scoprire le sue caratteristiche e Denza sarà presente con una servizio di courtesy car svolto con i modelli della sua gamma.