Denza Z9GT sulle orme di Marco Polo: parte da Roma il viaggio elettrico di 15.000 km fino a Hong Kong

Un viaggio di 15.000 chilometri attraverso due continenti per celebrare il dialogo tra culture, la mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica. È questo il significato del Marco Polo Drive of Peace, l’iniziativa promossa dal Gruppo BYD e dal marchio premium Denza che ha preso il via da Roma con destinazione Hong Kong, ripercorrendo simbolicamente il tragitto compiuto oltre sette secoli fa dal celebre esploratore veneziano Marco Polo.

La cerimonia inaugurale si è svolta nello storico Palazzo Orsini Taverna della capitale e ha riunito ambasciatori, rappresentanti istituzionali, partner aziendali, esponenti del mondo culturale e il top management del Gruppo BYD. Il progetto, che durerà 43 giorni, attraverserà undici Paesi lungo l’antica Via della Seta, toccando Italia, Croazia, Ungheria, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Uzbekistan e Cina, prima di concludersi a Hong Kong.

L’iniziativa nasce da un’idea di Patrick Zhong, Founding Managing Partner di M31 Capital, e del professor Jeffrey Sachs, direttore del Center for Sustainable Development e tra i più noti economisti a livello internazionale. L’obiettivo è quello di utilizzare il viaggio come piattaforma globale per discutere di sostenibilità, innovazione e sviluppo, favorendo il dialogo tra comunità e culture differenti. Il concetto richiama direttamente l’esperienza vissuta da Marco Polo oltre 750 anni fa, ma viene reinterpretato in chiave moderna grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie della mobilità elettrica.

A guidare la carovana sarà la Denza Z9GT, la nuova ammiraglia shooting brake del marchio premium di BYD. Il modello rappresenta una delle espressioni più avanzate della tecnologia del costruttore cinese e vuole dimostrare come anche un lungo viaggio intercontinentale possa essere affrontato a emissioni zero. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la vettura può sfruttare la nuova tecnologia proprietaria FLASH Charging, che consente di passare dal 10% al 97% della carica in appena nove minuti, riducendo drasticamente i tempi di sosta durante il percorso.

Il viaggio rappresenta anche un banco di prova per questa innovazione. La tecnologia FLASH Charging è supportata dalla Blade Battery di seconda generazione, sviluppata dopo sei anni di ricerca e progettata per conciliare elevata densità energetica e ricarica ultra-rapida. BYD sottolinea come il sistema mantenga prestazioni elevate anche in condizioni climatiche particolarmente rigide, fino a temperature di -30 gradi Celsius. A conferma dell’impegno del gruppo nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, in concomitanza con la partenza del Marco Polo Drive è stata inaugurata a Bologna la prima stazione FLASH Charging in Italia, presso lo showroom Denza Barchetti.

La Denza Z9GT è disponibile sia in configurazione completamente elettrica che nella variante Super Hybrid DM. La versione elettrica utilizza tre motori, uno anteriore e due posteriori, per una potenza complessiva di 1.156 cv, equivalenti a 850 kW. Grazie alla piattaforma proprietaria e3, il modello è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 270 km/h. La batteria da 122,49 kWh garantisce fino a 600 km di autonomia nel ciclo WLTP combinato.

La piattaforma e3 introduce inoltre una serie di soluzioni tecniche innovative, tra cui la trazione indipendente a tre motori, lo sterzo posteriore indipendente a doppio motore, il sistema Vehicle Motion Control, l’integrazione Cell-to-Body della batteria e le sospensioni pneumatiche DiSus-A. Queste tecnologie consentono alla vettura di migliorare stabilità, sicurezza e manovrabilità, arrivando a offrire funzioni particolari come il “crab walking”, il parcheggio automatico e un raggio di sterzata particolarmente contenuto nonostante le dimensioni superiori ai cinque metri.

Durante la presentazione romana, Jeffrey Sachs ha evidenziato il valore simbolico del progetto dichiarando: «Siamo in tempi complessi ma anche, a mio avviso, in tempi di straordinarie possibilità e speranza. Questo è il momento in cui il mondo può e deve unirsi: per valorizzare le meraviglie della cultura e della diversità culturale, e per lo sviluppo sostenibile, così da proteggere il nostro prezioso pianeta per le generazioni future. BYD sta rendendo possibile questo sogno e ne è anche un’espressione concreta. Abbiamo viaggiato a bordo della Denza Z9GT e sappiamo in anticipo cosa ci aspetta: è incredibile. Non vediamo l’ora di affrontare questi 43 giorni di viaggio straordinario».

Patrick Zhong ha invece sottolineato il valore dell’esperienza del viaggio via terra rispetto agli spostamenti moderni: «Quando viaggiamo oggi da Roma a Hong Kong, prendiamo un volo, guardiamo un film, mangiamo bene e dormiamo un po’, poi atterriamo. Ma quando Marco Polo viaggiava, tutto avveniva passo dopo passo. Essere sulla strada permette di vivere la maestosità del mondo in slow motion. Si percepisce la natura multidimensionale di ciò che ci circonda e si vive il mondo in modo autentico. Siamo fortunati a poterlo fare in questo viaggio: un vero percorso di cultura e sviluppo sostenibile».

Anche Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha collegato l’iniziativa alla figura storica di Marco Polo e alla missione dell’azienda: «Marco Polo ha portato la cultura europea in Asia e riportato in Europa seta, tè e racconti dell’Oriente, creando interesse e rafforzando le connessioni. Oggi il professor Sachs e Patrick possono guidare un’auto elettrica dall’Europa all’Asia e speriamo possano diffondere il messaggio del nostro impegno verso la tecnologia sostenibile».