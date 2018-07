Detroit Auto Show cambia collocazione, dal 2020 non più a gennaio ma a giugno

NEW YORK - Il Detroit Auto Show cambia: dal 2020 si terrà durante il mese di giugno, e non più come di consuetudine in gennaio. Lo spostamento all’estate consentirà alle case automobilistiche di poter esibire le auto anche fuori dal Cobo Center, con eventi sparsi per tutta la città. «Il nostro show è alle prese con la più significativa trasformazione degli ultimi 30 anni. Detroit continuerà a essere un palcoscenico globale per la presentazione di veicoli» afferma Rod Alberts, direttore esecutivo dello show.