Live F1, GP Bahrain in diretta: Verstappen lancia la sfida alle Mercedes, la Ferrari punta al podio

Non poteva esserci inizio di stagione migliore per il Mondiale F1 in Bahrain. La crescita della Red Bull con le azzeccate migliorie aerodinamiche, la potenza sempre maggiore del motore Honda, la momentanea crisi della Mercedes in difficoltà con l'aderenza nel posteriore della sua W12 (ma dai test pre campionato a oggi sono stati compiuti progressi significativi), la sorprendente reazione della Ferrari, propone una griglia di partenza decisamente interessante. Il poleman Max Verstappen non vuole concedere un metro a Lewis Hamilton che scatterà dalla prima fila e di certo non abdicherà tanto facilmente. Ma attenzione anche a Valtteri Bottas, terzo, il quale potrebbe giocare un ruolo determinante nella strategia di gara della Mercedes per cercare di contrastare Verstappen. L'olandese non potrà contare sul compagno di squadra Sergio Perez, deludente alla prima uscita stagionale e soltanto undicesimo. In seconda fila c'è con Bottas la Ferrari di Charles Leclerc. A differenza dei primi tre che partiranno con gomme medie, il ferrarista scatterà con le gomme soft e nei primi giri potrebbe sparigliare le cose approfittando della mescola morbida delle sue Pirelli. La Ferrari in seconda fila non se l'aspettava nessuno, neanche lo stesso Leclerc mentre Carlos Sainz è ottavo per via di un errore nel corso della qualifica. Interessante anche la terza fila con la pimpante Alpha Tauri-Honda dell'aggressivo Pierre Gasly e Daniel Ricciardo, con una McLaren-Mercedes in crescita. Settimo parte Lando Norris con la seconda McLaren mentre il rientro di Fernando Alonso in F1 è stato più che positivo avendo portato l'Alpine-Renault in nona piazza davanti alla tanto attesa Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll. Indietro invece i loro compagni di squadra, Sebastian Vettel ed Esteban Ocon, penalizzati dalla bandiera gialla uscita nel finale della Q1. Bene Antonio Giovinazzi, in sesta fila con l'Alfa Romeo-Ferrari.