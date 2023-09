Live F1, GP Monza in diretta: Sainz e Leclerc lanciano la sfida all'imbattibile Red Bull di Verstappen

Carlos Sainz primo, Charles Leclerc terzo. In mezzo alle due Ferrari c'è lui, Max Verstappen con la imbattibile Red Bull-Honda che ha vinto tutti i GP disputati fino a oggi con l'olandese e Sergio Perez. Gare Sprint comprese. L'occasione per il team di Maranello, e proprio nel teatro di casa di Monza, è forse irripetibile questa stagione. Ma non sarà facile. Certo, le ultime modifiche aerodinamiche portate per la SF23 per uno dei circuiti più veloci del mondiale, sono state azzeccate e rimane tutto da vedere se in gara, il punto debole della Ferrari, questa volta Sainz e Leclerc riusciranno a contenere la Red Bull. Lo scopriremo tra pochi minuti. Attenzione anche a Perez, che parte dalla quinta piazzola e farà di tutto per liberarsi di George Russell (quarto) per lanciarsi all'inseguimento dei primi tre.

