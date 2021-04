Dominòs Pizza in Usa lancia primo sistema consegne con robot. Progetto per alcuni clienti selezionati ad Houston, in Texas

NEW YORK - La pizza arriva con il robot. La catena Dominòs sta lanciando il primo servizio di consegna della pizza utilizzando veicoli automatizzati, e come riporta la Cnn il piano riguarda alcuni clienti selezionati a Houston, in Texas. Gli abitanti del quartiere di Woodland Heights possono scegliere la consegna con il robot e ricevere messaggi con aggiornamenti sulla posizione dell’ auto, oltre ad un codice numerico da usare per recuperare l’ordine. Una volta che l’ auto è arrivata a destinazione il cliente inserisce il numero sul touchscreen apposito e le porte della vettura si aprono per la consegna delle pizze. Dominòs ha spiegato che l’ auto robot realizzata da Nuro è il primo veicolo per il servizio di consegna su strada completamente autonomo e privo di esseri umani ad aver ricevuto l’approvazione dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, lo scorso anno.