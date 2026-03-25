Doppia velocità, venerdì 27 lo speciale motori che racconta le novità di prodotto e focus sulla diffusione delle Bev in Italia vs Europa

Venerdì 27 marzo sarà in edicola allegato al nostro quotidiano uno speciale motori di 32 pagine con un focus sulla forbice sempre più ampia tra i numeri del mercato relativo alle auto elettriche in Europa rispetto all'Italia. Lo speciale sarà disponibile interamente anche su internet nell’edicola digitale andando sul sito edicola.ilmessaggero.it. Le vendite di Bev nel Vecchio Continente mostrano una crescita sostenuta, superando il 15-20% di quota di mercato in diverse aree, mentre l'Italia resta significativamente indietro con una quota ferma intorno al 5-6%.

Il 2025 ha segnato un punto di non ritorno: per la prima volta in Europa, le immatricolazioni di veicoli elettrificati — elettrici puri e ibridi plug-in — hanno raggiunto il 33,3% del totale venduto. Un dato che avrebbe fatto sorridere con scetticismo appena cinque anni fa, e che oggi racconta una transizione non solo tecnologica, ma culturale e sociale. Nello speciale troverete un'ampia panoramica delle ultime novità di mercato che hanno debuttato nei mesi scorsi non solo completamente elettriche o ricaricabili alla spina, ma anche le recenti novità full hybrid o termiche. Vi illustreremo nel dettaglio i modelli che si sono distinti per innovazione, tecnologia, autonomia e rapporto qualità-prezzo.