Dr Automobiles, Gessica Notaro protagonista della nuova campagna. La showgirl sarà al volante dei marchi del gruppo

Gessica Notaro è la nuova ambassador 2026/2027 di DR Automobiles Groupe, protagonista di una campagna che coinvolge i marchi DR, ICH-X, Tiger e Sportequipe. Il progetto nasce dall'incontro tra il mondo dell'automobile e una storia personale caratterizzata da passione, determinazione e capacità di guardare avanti. Artista, cantante, performer, amazzone e imprenditrice, Notaro porta nella collaborazione le diverse esperienze che hanno segnato il suo percorso, diventando il filo conduttore di una narrazione sviluppata tra televisione e social media.

Nel racconto, ogni brand viene associato a un aspetto della sua personalità: ICH-X richiama il rapporto con i cavalli e la natura, accompagnando la protagonista negli spostamenti verso la scuderia e nei percorsi fuori città. Sportequipe è invece legato alla sua attività artistica e al mondo dello spettacolo, raccontando quei momenti di preparazione e concentrazione che precedono un'esibizione. Tiger rappresenta la forza e la capacità di reagire alle difficoltà, mentre DR sintetizza il percorso attraverso il tema del viaggio e della libertà di scegliere la propria direzione.

Il cuore della campagna è uno spot televisivo di 30 secondi, nel quale i quattro marchi vengono riuniti in un unico racconto. A questo si aggiungono contenuti digitali realizzati insieme a Gessica Notaro, con video e materiali editoriali nei quali l'ambassador racconta il proprio rapporto con le vetture e con i valori della campagna. L'iniziativa dedica inoltre attenzione al tema della violenza contro le donne, con l'obiettivo di promuovere messaggi legati al rispetto, alla libertà e all'autodeterminazione.