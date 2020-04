Dragster elettrico dall’Australia, con una potenza da 3.600 kW ha nel mirino otto record del mondo

Un dragster elettrico per battere quelli con i motori a pistoni e 8 record mondiali, non solo quello di accelerazione, ma anche quello di velocità. Ci sta lavorando in Australia un gruppo di tecnici denominato Top EV Racing e capitanati da un giovane ingegnere elettrico di evidenti origine italiana, Michael Fragomeni.

Fragomeni e i suoi stanno preparando un dragster da 3.600 kW pari a circa 5.000 cv, spinto da motori elettrici Quantum Force originariamente concepiti per elettrotreni e dal design sottile. La potenza in gioco può apparire enorme, ma è la metà dei 10-11mila cv dei dragster “top fuel” ovvero quelli della classe regina, dotati di enormi motori V8 8 litri con compressore volumetrico alimentati a nitro-metano. Dalla loro i motori elettrici hanno però la coppia: oltre 23mila Nm erogati sin da 0 giri/min e con la possibilità di regolarne l’erogazione attimo per attimo così da scaricare al meglio sull’asfalto tutta la spinta possibile. I dragster a pistoni non superano gli 8.500 Nm.

L’altra particolarità del dragster della Top EV Racing è il sistema di ricarica che avviene con un caricatore portatile da 6 kW di potenza così che ogni accelerazione è, non solo ad emissioni zero, ma ad impronta zero di CO2 e con energia rinnovabile prodotta a km zero. La batteria di bordo utilizzata ha una capacità di 100 kWh, ma i suoi numeri salienti sono altri: la potenza di picco è di 8 MW, più del doppio di quella dei motori, ed è erogabile per 10 secondi, inoltre funziona a 1.000 Volt, più degli 800 Volt delle batterie per auto stradali più evolute e dei 900 Volt delle Formula E. Mostruoso anche il volume di corrente prodotto: oltre 4.000 Ampere.

Il dragster elettrico ha anche altre particolarità costruttive come la cellula realizzata in kevlar balistico, di quello utilizzato per i giubbotti antiproiettile. Grande attenzione anche per l’aerodinamica che è del tipo attivo, con alettoni anteriori e posteriori ad incidenza regolabile così da massimizzare l’aderenza in base all’aderenza degli pneumatici, ma anche di avere più velocità. Tra gli obiettivi del dragster della Top EV Racing c’è infatti anche quello di battere il record di velocità assoluto per veicoli elettrici, detenuto dal Buckeye Bullet 3 della Venturi, capace di toccare i 549,43 km/h. Dalle simulazioni, il mezzo di Fragomeni sarebbe in grado di toccare addirittura i 612 km/h.

L’obiettivo del team australiano e far omologare elettromostro nella classe Top Fuel secondo gli standard delle varie federazioni (ANDRA, NHRA, IHRA, CAMS e naturalmente la FIA) facendolo competere nell’ottavo di miglio e 1.000 piedi, ma anche cronometrandolo nel quarto di miglio (402 metri), una disciplina che è stata abbandonata nel 2008 dopo la morte di Scott Kalitta, almeno negli USA, mentre è ancora praticata in Australia. Secondo le simulazioni della Top EV Racing, il loro dragster può raggiungere i 200 km/h da fermo in 8 decimi di secondo, passare i 440 km/h dopo 2,9 secondi e i 530 km/h dopo 3,7 secondi con un’accelerazione media di 6,5 G e picchi di oltre 7,3 G.

A titolo di confronto, il record per i 1.000 piedi (305 metri) è di 3,569 secondi con una velocità di uscita di 541 km/h mentre sull’ottavo di miglio (201 metri) è di 3,106 secondi uscendo a 442 km/h. Per i dragster elettrici invece il record lo detiene l’SP38 da 600 kW condotto dal leggendario Don “Big Tatty” Garlits che a 87 primavere suonate lo scorso anno ha chiuso il quarto di miglio in 7,235 secondi a 189,04 miglia orarie (304 km/h), ma conta di raggiungere le 200 mph, limite che fu il primo ad infrangere molti anni fa con i dragster a pistoni. Anche in Europa c’è chi si cimenta nelle accelerazioni elettriche. Il record continentale è dell’Electric Fox con 7,631 secondi nel quarto di miglio con una velocità di uscita di oltre 275 km/h.