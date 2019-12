Drive Me Crazy, la conduttrice al volante di una Toro Rosso F1

MILANO – Da conduttrice Formula E a conducente della Formula 1: succede alla 34enne Irene Saderini. La telegiornalista ha seguito la scorsa stagione del campionato elettrico per Mediaset e mercoledì 4 aprile si potrà vedere al volante di una monoposto a ruote scoperte insieme alla scuderia Toro Rosso (che dal 2020 si chiamerà Alpha Tauri). La cronista bolzanina è protagonista della quinta puntata della serie televisiva “Drive me crazy” in onda sul canale Motor Trend (canale 56 del Digitale Terrestre e 418 di Sky).

Quella di mercoledì è la quinta puntata del ciclo di trasmissioni programmato per le 22.15 e prodotto dalla Red Bull Media House per Discovery Italia. Irene Saderini sarà a Faenza, in visita alla scuderia Toro Rosso per scoprire il “dietro le quinte” della vita ai box: dal rapporto pilota-team all'uso del trapano in un pit stop. «La giornalista sportiva – informa una nota - scenderà in pista testando una monoposto a ruote scoperte durante il Gp di Formula X Italian Series a Cervesina (Pv) con l’obiettivo di fare il tempo per qualificarsi a una gara di campionato».

Nel corso dei primi due episodi, Irene Saderini è stata protagonista della Red Bull Epic Rise, la competizione tra motorini truccati, e dei test per il Word Rally Championship (WRC) insieme ai piloti del team Citroën. Poi ha affrontato il drifting, per dimostrare la propria abilità nel controllare il veicolo in perdita di aderenza dell'asse posteriore. Nella quarta puntata ha preso parte al prologo del Red Bull Hare Scramble, la gara austriaca di Enduro che si corre nella cava di Erzberg.

Dopo la sfida al volante della monoposto a ruote scoperte, nell'ultima puntata di “Drive me crazy” la giornalista sportiva si misurerà con il Flat Track, la spettacolare specialità motociclistica che si corre su circuiti ovali, percorsi in senso anti orario e senza l’ausilio del freno anteriore. Tra curve strettissime, sgasate, derapate e cadute, Irene Saderini si metterà alla prova davanti agli occhi di Fabio Di Giannantonio e di Francesco Cecchini, campione del mondo della disciplina.