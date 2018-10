DriveNow, la condivisione che piace. Il car sharing di Bmw che celebra i due anni a Milano in Europa ha 1 ml di abbonati

MILANO - Il car sharing a Milano è una realtà affermata da diversi anni. Tra i vari attori di un mercato sempre in movimento, c’è l’azienda DriveNow, che celebra i due anni nel capoluogo milanese. Una flotta di 500 vetture del Gruppo BMW, di cui sono parte Serie 1, Serie 2 (Active Tourer e Cabrio), MINI Clubman, MINI 3 e 5 porte e MINI Cabrio, nonché la BMW i3. Un successo, quello di DriveNow garantito sia dal parco auto messo a disposizione, sia da alcune formule di noleggio studiate ad hoc per la propria clientela. Al di là dei classici i “pacchetti” orari e giornalieri, cresciuti del 70% dal lancio, sono diventati via via più popolari e richiesti le formule week end e quelle forfait di noleggio da 7 giorni, utili soprattutto per andare in vacanza. DriveNow è una realtà presente nelle maggiori città europee, mentre in Italia il riferimento è Milano. Le BMW e le Mini condivise dell’operatore appartenente alla multinazionale tedesca, in due anni sono state utilizzate da 100mila utenti che hanno percorso oltre 11 milioni di chilometri. A livello continentale dispone di una flotta di 6.000 auto e vanta oltre 1 milione di abbonati.

«In questi due anni di attività – commenta Andrea Leverano, managing director di DriveNow Italia – abbiamo constatato come, in un mercato come quello di Milano, che è tra i più vivaci e competitivi anche a livello internazionale, ci sia ancora margine di crescita per un servizio di car sharing che si sappia distinguere per la qualità dell’offerta. Come DriveNow, da un lato continuiamo a lavorare per garantire a tutti i nostri utenti un livello di servizio premium, mettendo a loro disposizione una flotta efficiente e di nuova generazione, completamente rinnovata proprio a inizio anno, e dall’altro proseguiamo nello sviluppare nuove modalità di spostamento sempre più condivise, sostenibili e intermodali tra mezzi di trasporto differenti e alternativi all’auto privata».

In occasione dei due anni di attività a Milano è stata presentata l’offerta dedicata agli abbonati annuali ATM che garantisce l'iscrizione gratuita al servizio DriveNow, oltre ai primi 20 minuti di guida a chi ha acquistato l'abbonamento online.