DS 3 Crossback E-Tense da record. Raggiunto il traguardo di 545 km con una sola carica

PARIGI - Ugo Missana, fotografo francese specializzato in scatti di auto ha stabilito il record assoluto di autonomia per DS 3 Crossback E-Tense. Girando per la Périphérique intorno a Parigi, ha viaggiato - in condizioni normali di traffico - a una media di 36 Km/h di velocità per 545 Km senza mai ricaricare. Durante questo test, che aveva l’obiettivo di stabilire il miglior risultato possibile in un percorso tipicamente utilizzato dagli automobilisti della regione dell’Ile-de-France, Ugo Missana ha coperto 15 giri completi della Périphérique parigina, prima di raggiungere l’indicazione di un’autonomia di zero Km. Dopodiché ha avuto la possibilità, grazie alla modalità «turtle», di percorrere altri 30 Km a bassa velocità, fino all’arresto definitivo dell’ auto. Il risultato è un record di 545 chilometri con una sola ricarica, a una media di 8,44 kWh/100 Km.

L’omologazione WLTP indica un’autonomia di 320 Km, per una media di 14,51 kWh/100 Km. Comparando questa operazione ad altri test simili, il risultato ottenuto piazza DS 3 Crossback E-Tense al secondo posto nella classifica dei modelli più efficienti e in quersto momento in commercializzazione, dietro a Skoda Citigo-e iV che ha raggiunto un consumo di 8,06 kWh/100 Km e davanti a Hyundai Kona electric 64 kWh con 8,71 kWh / 100 km o BMW i3 con 8,80 kWh / 100 km.

DS 3 Crossback E-Tense ha già preso parte all’e-Rallye Monte-Carlo, evento di punta del Fia Electric and New Energies Championship, facendo registrare una vittoria nella categoria efficienza con una media di 9,55 kWh/100 Km su un percorso collinare, davanti a Kia e-Niro con una media di 10.48 kWh / 100 km e una Renault Zoe che ha raggiunto i 10.82 kWh / 100 km. Membro di team Bleue, una squadra creata per le gare di motorsport a zero emissioni, Ugo Missana ha già concluso al terzo posto l’Oeiras Ecorally Portugal 2019 come co-driver del campione FIA di questa disciplina, inoltre ha raggiunto il secondo posto al Schauinsland Hill Challenge 2020 (Germania), una gara di endurance di 24 ore su vetture 100% elettriche, corsa con altri tre piloti.