DS 3 Crossback, sicurezza al top con fari Matrix Led Vision. Viaggiare in relax anche di notte con scarsa illuminazione

ROMA - Viaggiare di notte rappresenta una delle sfide maggiori in termini di sicurezza, poiché la ridotta visibilità rappresenta una minaccia con situazioni di guida particolarmente stressanti. Fortunatamente, la tecnologia sta evolvendo in maniera significativa, come dimostrano i fari DS Matrix Led Vision presenti sugli specifici allestimenti di DS 3 Crossback.Il principio alla base di questa tecnologia è semplice: fornire la massima illuminazione, riducendo nel contempo l'abbagliamento.Un risultato frutto del gioco di squadra di un sistema composto da una videocamera posizionata sul parabrezza di DS 3 Crossback, ed un gruppo ottico costituito da 3 Led anabbaglianti cui si aggiunge il modulo Matrix Beam, composto da 15 unità Led indipendenti.Il primo effetto di questa ingegnosa struttura, è l'originalità di una firma luminosa esclusiva che rende DS 3 Crossback ancora più accattivante, con i fari ad anticipare l'elevato livello tecnologico di bordo.

Le differenti fasi in cui è articolato il fascio luminoso, prevedono un utilizzo notturno urbano con Matrix Beam disattivato per effetto della modalità 'anabbaglianti'. Non appena la guida diventa extraurbana, Matrix Beam si attiva in modalità 'abbaglianti', ma ognuna delle 15 unità è pronta a disattivarsi automaticamente all'avvicinarsi di un veicolo. In questo modo, DS 3 Crossback creerà un cono d'ombra e non arriverà mai ad infastidire altri veicoli, sia nella fase in cui una vettura sopraggiunge frontalmente, sia in quella di sorpasso.Anche un veicolo in arrivo alle spalle di DS 3 Crossback viene tempestivamente rilevato dal sistema, che provvede a regolare di conseguenza il fascio luminoso Matrix Beam. Un'innegabile passo in avanti verso la sicurezza notturna.