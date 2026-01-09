DS Automobiles protagonista a Bruxelles con l'originale “Taylor Made n° 4 Concept”

Al Salone dell'Auto di Bruxelles, in programma fino al 18 gennaio, DS ha presentato il «Taylor made n° 4 Concept», un esercizio di stile realizzato per celebrare l'ingresso di Taylor Barnard nel team DS Penske Formula E. Basato sulla N°4, il concept mostra un design elegante, ottimizzato ai fini dell'aerodinamica e in grado di esprime prestazioni e leggerezza che si ispirano direttamente al mondo delle competizioni. Al centro della griglia anteriore domina un logo «N°4», valorizzato da una firma luminosa fedele al modello di serie e da proiettori dal design pixellato per un look futuristico e high-tech.

Progettato per mettere in risalto la DS Performance Line Limited Edition e sottolineare i punti di forza della N°4, il concept è stato realizzato su misura dai designer del DS Design Studio, seguendo i consigli di Taylor Barnard, giovane pilota del team DS Penske Formula E, che ha condiviso le sue preferenze con il reparto colori, materiali e finiture del marchio. Il «Taylor made N°4 Concept» stabilisce un legame diretto tra il mondo delle competizioni e i modelli di serie.

Per questo motivo, il concept è esposto nella capitale belga accanto alla monoposto DS E-TENSE FE25 (#77) di Taylor Barnard e alle DS Performance Line Limited Edition. Infine, in collaborazione con Voldex, DS Automobiles offrirà un'esperienza di guida immersiva del «Taylor made N°4 concept» in Driving Empire, il gioco di guida di riferimento disponibile sulla piattaforma Roblox, dove la vettura farà il suo debutto nel corso del 2026.