DS, dalla Formula E alla strada: l'esperienza dell'elettrificazione. Dagli ibridi plug-in ai full electric, le tecnologie vincenti

PARIGI - Primo brand premium a partecipare al campionato di Formula E, a partire dall'apertura di questa competizione 100% elettrica ai costruttori, DS Automobiles continua ad accumulare record. Già campione 2018/2019 con DS Techeetah e Jean-Éric Vergne, il brand sta continuando a mettere a segno importanti successi anche in questo campionato.

Alla fine della stagione 2019/2020, con quattro vittorie, nove podi, cinque pole position e tre giri veloci in gara in undici E-Prix disputati, le DS E-Tense FE20 hanno surclassato Nissan IM02, Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01, Audi e-tron FE06, BMW i.FE20, Jaguar I-Type IV, Porsche 99X Electric, Mahindra M6Electro, Penske EV-4 et NIO FE-005. Non era mai successo che un team (+ 77 punti) e un pilota (+71 punti) avessero finito la stagione con uno scarto così consistente sui concorrenti. Campione, un anno dopo Jean-Éric Vergne, António Félix da Costa ha eguagliato molti records con tre pole position e tre vittorie consecutive nella stessa stagione e il primo hat-trick (pole, vittoria e miglior giro) a Berlino.

Dal 2015, DS Automobiles sfrutta a pieno le conoscenze acquisite in Formula E per sviluppare i propri modelli elettrificati che sono un riferimento nelle loro rispettive categorie. Le scelte tecnologiche per i motori elettrici, le batterie, il controllo della potenza e la gestione dei software sono ereditati proprio dall'esperienza nelle competizioni. DS 3 Crossback E-Tense, caratterizzata da una raffinatezza senza eguali per un modello 100% elettrico e DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300 e DS 7 Crossback E-Tense 225, ibrido ricaricabile con delle emissioni di CO2 a partire da 30 gr, portano già DS Automobiles ai massimi livelli tra i brand multienergie.

Il trasferimento di tecnologia, applicata a un utilizzo su strada, permettono un grande passo avanti nell'efficienza affinché la "Haute Couture Electrique" divenga "Haute Performance Electrique". DS Automobiles continuerà il processo di elettrificazione con la DS 9 E-Tense, una gamma di berline ibride ricaricabili fino a 360 cavalli di potenza. A partire dal 2025, tutti i nuovi modelli del brand saranno unicamente elettrificati.

''La Formula E rappresenta per noi un laboratorio di ricerca e sviluppo fondamentale per continuare a migliorarci nelle tecnologie di elettrificazione che poi mettiamo a disposizione dei clienti e che ci ha permesso di diventare leader, nel primo semestre, della classifica europea dei brand multienergie per consumi di CO2, con una media di 79,9 g/Km, mentre nessuno è riuscito a scendere sotto i 110 - ha detto Francesco Calcara, Managing Director di DS Automobiles Italia - Anche l'Italia ha dato il proprio contributo, entrando nella top 10 dei brand per immatricolazioni sia nel mercato dei veicoli full electric che in quello degli ibridi Plug-In''.