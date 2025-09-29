DS elettrifica la Paris Fashion Week con una flotta speciale di 20 N°8

Partner della Paris Fashion Week dal 2019, DS Automobiles rinnova il suo sostegno a questo evento di grande prestigio e la sua presenza internazionale nel mondo della moda. Simbolo dell'eccellenza francese in termini di competenza e tecnologia al servizio dell'Arte del viaggiare, DS N°8 diventa l'auto ufficiale della PFW. Una flotta speciale di 20 DS N°8 con il logo PARIS FASHION WEEK sfilerà per le strade di Parigi nella settimana dedicata alle collezioni donna Primavera/Estate 2026, che si terra dal 29 settembre al 7 ottobre. «DS Automobiles e PFW: i riflettori saranno puntati su DS N°8, che accompagnera le sfilate di moda nelle piu belle strade di Parigi durante questo imperdibile evento di moda, che celebra la creativita, il design e l'avanguardia», commenta Xavier Peugeot, Ceo di DS Automobiles.

Dotate di motorizzazioni 100% elettriche e di trazione a due o quattro ruote motrici, le DS N°8 messe a disposizione della PARIS FASHION WEEK sapranno conquistare i passeggeri con il loro comfort avvolgente, la raffinatezza fin nei minimi dettagli e la tecnologia avanzata. L'abitacolo di DS N°8 rafforza ulteriormente il legame tra DS Automobiles e il mondo della moda con l'utilizzo dei materiali piu pregiati e finiture interne esclusive, come le impunture point-perle, gli inserti in rilievo Clous de Paris e la finitura a braccialetto dei rivestimenti. Tutte queste competenze distintive, presenti soltanto nelle creazioni DS Automobiles, trovano qui una risonanza particolare e sottolineano la natura d'avanguardia di DS Automobiles.