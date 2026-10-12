DS F3ver, un concept che vuole emozionare. Svela la direzione del design futuro del brand premium francese

Al Salone di Parigi DS Automobiles con la DS F3ver ha presentato una concept car che consente di comprendere la direzione del design futuro del brand premium francese. Rappresentante di una nuova generazione di veicoli elettrici che combinano comfort, autonomia ed elevata e libertà di utilizzo, ha la missione di emozionare, a cominciare dal nome che richiama ad una «febbre» positiva capace di accrescerne la desiderabilità. Lo stile si distingue per proporzioni inedite, una postura maestosa e una firma luminosa riconoscibile al primo sguardo.

Con una lunghezza di 4,19 m, una larghezza di 1,84 m ed un'altezza di 1,46 m, la DS F3ver, pur essendo compatta e carismatica, grazie al passo generoso, di 2,70 m, offre ampio spazio interno ed bagagliaio da 400 litri. Il frontale si caratterizza per il grande logo del brand, immediatamente individuabile all'interno di una superficie concava che attraversa il cofano ed il paraurti anteriore, oltre che per i fari con motivo ad Y. La fiancata è liscia e muscolosa, con maniglie integrate nel corpo vettura e passaruota posteriori che allargano la prospettiva, mentre dietro sono protagonisti i gruppi ottici multidimensionali realizzati con 16 pannelli LED sostenuti da una struttura ultraleggera in magnesio e torna il logo a caratteri grandi inserito in un elemento situato al centro del paraurti, per richiamare la soluzione stilistica del frontale.

Completano il quadro l'anello del tetto, la verniciatura bicolore, che diventa parte integrante del design con la livrea dicroica Cosmic Blue che evolve con la luce per valorizzare i volumi del corpo vettura, ed i cerchi del disegno geometrico.