DS N°7 arriva negli showroom italiani. Autonomia fino a 740 km per l'elettrica. In gamma anche motorizzazioni ibride

Il nuovo DS N°7 arriva negli showroom italiani con un weekend di porte aperte in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre. L'iniziativa consentirà di conoscere da vicino il Suv premium della casa francese e provarlo su strada, mettendone alla prova comfort, tecnologie e comportamento dinamico. Evoluzione della precedente DS 7, il nuovo modello misura 4,66 metri di lunghezza e ha un passo di 2,79 metri. Il design, ispirato al concept DS Aero Sport Lounge, punta a coniugare eleganza ed efficienza aerodinamica, con un coefficiente di resistenza di 0,26.

Il frontale è caratterizzato dalla firma luminosa DS Light Blade e dalla griglia DS Luminascreen, mentre l'abitacolo offre un bagagliaio da 560 litri. Tra le tecnologie disponibili figurano le sospensioni DS Active Scan Suspension, che rilevano le irregolarità della strada per adattare il comportamento dell'auto, il sistema multimediale DS Iris System 2.0 con touchscreen da 16 pollici e integrazione di ChatGPT, l'impianto audio Electra 3D by Focal e i sistemi DS Night Vision e DS Drive Assist 2.0.

La gamma comprende motorizzazioni ibride ed elettriche. La versione E-Tense FWD Long Range, a trazione anteriore, dichiara un'autonomia fino a 740 km nel ciclo WLTP grazie alla batteria da 97,2 kWh, con tempi di ricarica dal 20% all'80% di 27 minuti. La variante E-Tense AWD Long Range a trazione integrale raggiunge 350 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. In alternativa, la Hybrid 145 promette un'autonomia complessiva fino a 1.040 km, consumi dichiarati di 5,4 litri per 100 km ed emissioni di CO₂ da 121 g/km.

Quattro gli allestimenti previsti: N°7, Pallas, Étoile e La Première. Già la versione d'ingresso offre cerchi in lega da 19 pollici, accesso e avviamento senza chiave, telecamera posteriore e schermo centrale da 16 pollici. Le configurazioni superiori aggiungono dotazioni di comfort e assistenza, fino ai rivestimenti in pelle Nappa, ai sedili Lounge e alla visione notturna sulla versione La Première.

La gamma delle personalizzazioni comprende sei tinte di carrozzeria, tra cui il nuovo Verde Seta. Per i clienti privati sono previste formule di finanziamento a TAN 0%, con rate da 249 euro al mese e anticipo di 3.750 euro; un finanziamento tradizionale parte invece da 395 euro mensili, con prezzo promozionale di 35.650 euro. Per le aziende, il leasing parte da 229 euro al mese, con prezzo d'acquisto di 29.000 euro più IVA, mentre il noleggio a lungo termine è proposto da 395 euro mensili, comprensivi di assicurazione, manutenzione e assistenza.