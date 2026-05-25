DS N°7, sport utility di “prima classe”: stile distintivo, spazi generosi, interni confortevoli ed una tecnologia d’avanguardia

Nazionalità francese, costruzione italiana (a Melfi, Basilicata, nello stabilimento Stellantis), ambizioni europee: nasce su queste basi la DS N°7, sport utility di “prima classe” con la quale il marchio del lusso nato nel 2014 da una costola della Citroën lancia l’ennesima sfida ai tedeschi dominatori di questa fascia di mercato. I tempi d’arrivo sulle nostre strade sono ancora abbastanza lunghi (se ne parlerà dopo l’estate), ma la macchina, un SUV di medie dimensioni, è stata ormai definita in tutti i dettagli.

E già oggi è lecito dire che in casa DS, esattamente come già avvenuto per la N°8 e, in parte, per la più piccola N°4, è stato fatto davvero un gran lavoro: sviluppata sulla piattaforma multienergia STLA medium del Gruppo Stellantis (la stessa della nuova Jeep Compass), la DS N°7 andrà infatti a collocarsi al centro del segmento dei SUV compatti premium esibendo uno stile distintivo, di forte personalità e coniugando spazi generosi, interni raffinati, luminosi, eleganti e confortevoli con una tecnologia d’avanguardia, destinata a segnare una svolta in materia d’innovazione. Non una tecnologia unica, ma declinata nelle varianti full electric fino a 350 cv, e ibride, fino a 145 cv (ne parliamo dettagliatamente in altro articolo), abbinate a sistemi di controllo del comportamento dinamico sviluppati in funzione del piacere di guida e della sicurezza.

Lo stile – diciamolo subito – ricalca le scelte fatte a suo tempo per la N°8. Dalla quale la N°7 si distingue ovviamente per le dimensioni ridotte (l’auto è lunga 4,66 metri, larga 1,90, alta 1,63), ma la silhouette si fa apprezzare per l’equilibrio delle forme, l’eleganza e la cura dei dettagli, improntati anche a una certa sportività specie negli allestimenti con cerchi ruota più grandi, da 21 pollici. Il frontale è sofisticato e distintivo, proprio come per la N°8, con la quale l’auto condivide la calandra illuminata e i gruppi ottici principali molto sottili, con questi ultimi collegati alle luci di posizione verticali.

La linea di cintura, che prolunga visivamente i cristalli verso l’alettone posteriore, accentua la sensazione di potenza, mentre il passo allungato di 5 cm (2,79 metri) promette spazio e comfort guadagnati all’interno, a beneficio dei passeggeri seduti dietro. La stessa casa francese, del resto, dice che l’auto “è ispirata al concept Aero Sport Lounge ed è il risultato di un delicato equilibrio tra efficienza aerodinamica e ottimizzazione dello spazio interno”. Tutto ciò – vale la pena sottolinearlo - consente un Cx di 0,26, garantendo al contempo un’altezza sufficiente del tetto, a beneficio dei passeggeri posteriori.

E l’abitabilità, unitamente alla ricercatezza di arredi e dotazioni, è una delle qualità emergenti di quest’auto destinata a distinguersi dalla gran parte delle concorrenti. Lo ha detto con malcelato orgoglio, in sede di presentazione, Xavier Peugeot, amministratore delegato di DS, sottolineando che “la N°7 segna per il marchio l’inizio di un nuovo capitolo, posizionandosi al centro del mercato premium e coniugando al meglio raffinatezza, comfort e tecnologia.” Eccesso di grandeur? Ad esser sinceri no: in effetti la nuova DS è proprio un salotto su quattro ruote, in grado di distinguersi dalla concorrenza per ricchezza e qualità degli arredi e per dotazioni che potranno risultare criticabili per un’unica controindicazione: incideranno di certo sul prezzo di listino. Che al momento non è stato ancora annunciato, ma potrebbe rivelarsi impegnativo.

Sulla qualità dei materiali, del resto, non si è lesinato. A bordo della DS N°7 ci si sente come su un’ammiraglia: si fanno apprezzare i rivestimenti in alcantara, le pelli di nappa lavorate come cinturini di orologi, le cuciture ispirate all’haute couture francese, raffinati dettagli in alluminio e vero legno… tutto ciò in un abitacolo a 5 posti che ottimizza lo spazio e propone una modularità intelligente. I sedili posteriori sono divisi secondo lo schema 40-20-40 e chi li occupa può usufruire di comodità non comuni, come la regolazione elettrica, il riscaldamento e il pavimento regolabile in altezza. Quelli anteriori sono imbottiti con schiuma ad alta densità e hanno rinforzi laterali regolabili per ottenere sostegno e comfort posturale ottimali. A seconda della versione, le sedute offrono anche la funzione massaggio oltre a un sistema di aria per la zona del collo. Varia, invece, la capienza del vano bagagli, tra un minimo di 500 litri (per le versioni a trazione integrale) e un massimo di 560.

In funzione del comfort, risulta curatissima anche l’insonorizzazione, favorita dai vetri stratificati. A proposito di vetro, sulle versioni top di gamma sarà disponibile il tetto panoramico. Di spicco certe dotazioni come l’impianto audio ad alta fedeltà Focal, sviluppato per questa vettura in modo da ridurre i rumori provenienti dall’esterno e incrementare così il comfort acustico. Ma non solo: a beneficio del relax a bordo si fa apprezzare anche l’invisibile ma efficacissimo sistema di smorzamento controllato delle sospensioni: collegato a una telecamera anteriore, regola ogni ammortizzatore in pochi millisecondi analizzando la superficie stradale. Fanno il resto i sistemi Drive Assist 2.0 (in pratica la guida semi-autonoma di livello 2); il DS Night Vision (con telecamera a infrarossi integrata nel paraurti); il DS Pixelvision (per una gestione intelligente dei fari), cui si sommano i tradizionali schermi touch da 16 e 10 pollici per il sistema multimediale e per il quadro strumenti. Non mancano un maxi head-up display e il retrovisore digitale: una chicca tecnologica grazie alla quale si può disporre, tramite telecamera, di una visualizzazione classica e una di tipo grandangolare.