DS N°8 è l'auto presidenziale della Repubblica Francese. L'ammiraglia elettrica è utilizzata dal Presidente Macron

DS N°8, l'ammiraglia della casa francese che dal nome rievoca una fragranza, è l'auto utilizzata dal Presidente dalla Repubblica Francese, Emmanuel Macron, in occasione della commemorazione dell'Armistizio. Macron, con questa uscita pubblica a bordo della DS N°8, è il primo Presidente della Repubblica al mondo ad avere un'auto ufficiale 100% elettrica ed è anche il primo ad avere quest'auto, in particolare, che verrà commercializzata ufficialmente a partire da settembre 2025. Profonde sono le radici dell'alleanza tra DS e la Presidenza della Repubblica Francese; infatti, una DS 19 venne utilizzata già nel 1958 dal generale Charles de Gaulle (e nuovamente nel 1962 in occasione dell'attentato del Petit-Clamart ), una DS 21 presidenziale allungata (6,53 m) da Robert Chapron nel 1968, fino alla SM di Georges Pompidou nel 1972 (anch'essa allungata da Chapron, questa volta a 5,60 m e in versione duplicata).

L'attuale DS N°8 Presidenziale è stata modificata in diversi aspetti dagli ingegneri e dai team creativi; innanzitutto, presenta una livrea Blu Zaffiro (come DS 7 ÉLYSÉE), una colorazione inedita e adatta per un modello destinato a far parte della flotta di auto presidenziali. La calandra è illuminata di blu, bianco e rosso della Repubblica francese. Altri dettagli esterni includono badge speciali blu-bianco-rosso presenti sia nella parte anteriore e posteriore dell'auto, oltre ai supporti portabandiere all'estremità del paraurti anteriore. Le batterie della DS N°8 permettono di raggiungere un'autonomia combinata di 750 km.

L'auto può percorrere oltre 500 km in autostrada senza ricaricare e recuperare 200 km in soli 10 minuti o passare dal 20% all'80% di carica in appena 27 minuti. All'interno dell'abitacolo DS N°8 Presidenziale presenta sedili rifiniti in Alcantara e in pelle nappa con motivo a cinturino d'orologio, una delle firme di DS Automobiles, nella tonalità Dream Blue scelta appositamente per questo esemplare unico. Tutte le aree rivestite in raso e i pannelli plissettati delle porte sono stati rifiniti e protetti dai tappezzieri. Anche le cuciture a perla, altra firma visibile nei modelli DS di serie, sono presenti su portiere e plancia.