​Ducati celebra la 916 esponendo gli otto modelli della famiglia ad Auto e Moto d'Epoca 2024

In occasione della quarantunesima edizione di Auto e Moto d'Epoca, in scena a BolognaFiere, Ducati espone i propri modelli presso il Padiglione 31, negli spazi dedicati alla Motor Valley. Protagoniste dell'appuntamento, le otto moto appartenenti alla famiglia 916 che quest'anno celebra il suo trentesimo anniversario. Ducati ha deciso di puntare soprattutto sulle versioni da corsa, raccontando la storia di successi che ha contraddistinto questi modelli dal 1994 al 2002. Attraverso questo viaggio tra le conquiste sportive di Ducati, si possono ammirare le quattro moto che hanno consacrato Carl Fogarty, accanto alle 916 di Troy Corser, di Troy Bayliss, insieme alle versioni 996 del 2000 e 998 del 2002.

La Ducati 916, insieme alle sue discendenti, è la superbike classica più vincente di sempre , vantando un palmarès straordinario di 121 vittorie, 8 Titoli Mondiali Costruttori e 6 Titoli Mondiali Piloti nel Campionato Mondiale dedicato alle derivate di serie. A completare l'esposizione bolognese, la nuova Panigale V4, presentata per la prima volta lo scorso luglio durante il World Ducati Week. Per arricchire l'esperienza di visita in fiera, poi, Poste Italiane ha riservato una sorpresa inedita ai visitatori e agli appassionati ducatisti. Presso il loro spazio espositivo, situato al Padiglione 22, stand A1, Poste rende infatti disponibili annulli speciali per ogni giorno della manifestazione e presenta anche un cofanetto dedicato a Ducati e realizzato in tiratura limitata di 500 esemplari.

Il cofanetto Ducati contiene una litografia affrancata e annullata che ritrae la Panigale V4 e tre monete in argento del valore di 5 euro ciascuna, appartenenti alla Collezione Numismatica 2024, che mostrano sui lati anteriori una veduta storica dello stabilimento Ducati di Borgo Panigale e sul rovescio tre design distinti: la Ducati 60, la Ducati 916 e la Panigale V4.