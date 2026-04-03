Ducati celebrerà Giornata Nazionale del Made in Italy con porte aperte in fabbrica e museo. Il 19/4 sarà un viaggio lungo cento anni

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Domenica 19 aprile Ducati apre gratuitamente lo stabilimento di Borgo Panigale al pubblico, in occasione della 'Giornata Nazionale del Made in Italy'. L'iniziativa rientra in 'Fabbriche Aperte', progetto del Comitato Leonardo dedicato all'eccellenza produttiva italiana, promosso dal ministero delle Imprese.
Nel dettaglio, spiegano dalla stessa Ducati, i visitatori potranno partecipare a visite guidate alle linee produttive, in italiano e in inglese, con partenze a intervalli regolari dalle 9.30 alle 16.30. Il Museo Ducati resterà aperto con ingresso libero fino alle 18.00. L'apertura coincide con il centenario dell'azienda, fondata nel 1926. La prenotazione è obbligatoria tramite tickets.ducati.com.
venerdì 3 aprile 2026 - Ultimo aggiornamento: 17:02 | © RIPRODUZIONE RISERVATA