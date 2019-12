Ducati, Domenicali nuovo presidente Motor Valley E-R: «Ruolo mi rende orgoglioso, atto responsabilità verso territorio»

BOLOGNA - L’ad di Ducati, Claudio Domenicali, è il nuovo presidente della Motor Valley dell’Emilia-Romagna. L’associazione riunisce tutti i marchi a due e quattro ruote della regione (con la quale collabora a stretto contatto) e può contare su musei, collezioni private, circuiti e centri di formazione specialistica. La nomina di Domenicali è stata ufficializzata con una conferenza stampa nella sede di Ducati a Bologna.

«Questo ruolo mi rende molto orgoglioso e lo sento come un atto di responsabilità e riconoscenza verso un territorio straordinario che mi ha dato tantissimo», ha detto Domenicali: «Nel giro di 150 chilometri abbiamo brand unici al mondo per design, tecnologia e prestazioni e dobbiamo agire da amplificatore di questa ricchezza». All’evento ha partecipato anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: «Con i suoi brand da sogno arrivano visitatori da ogni Paese e questa realtà dà lavoro a migliaia di persone», ha ricordato. In futuro, inoltre, sarà rafforzato il rapporto con Muner, la rete di atenei dedicata alla ricerca e alla formazione in questo campo che attiverà due corsi «per formare gli ingegneri automobilistici del futuro».