Ducati e Audi, insieme sullo sterrato in Sardegna. DesertX e RS Q e-tron protagoniste di un test off-road

Una delle moto più attese del 2022 e un potente prototipo da rally si sono incontrati, in Sardegna, per un evento speciale firmato da Ducati e Audi. La nuova Ducati DesertX e Audi RS Q e-tron, sono infatti state le protagoniste del primo test riservato ai media internazionali, con tanto di presenza di Danilo Petrucci, vincitore di una tappa della Dakar 2022, e dei piloti e co-piloti ufficiali Audi Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, Carlos Sainz e Lucas Cruz. Proprio in occasione dell’appuntamento, il Centro Stile Ducati ha anche realizzato una livrea esclusiva per la DesertX, ispirata a quella della RS Q e-tron. Questa moto speciale è stata guidata da Petrucci, che ha dato spettacolo insieme alla coppia Sainz/Cruz su un tracciato tecnico in fuoristrada. «Quando abbiamo visto la RS Q e-tron per la prima volta - ha commentato Andrea Ferraresi, direttore Centro stile Ducati - non abbiamo potuto fare a meno di immaginarla in azione tra le dune e le rocce insieme alla DesertX.

Questo evento ci ha dato la possibilità di farlo e abbiamo così deciso di creare una livrea esclusiva, ispirata nei colori e nella grafica al prototipo Audi. Vedere auto e moto insieme in fuoristrada è davvero un grande spettacolo». La DesertX è il modello con cui la casa motociclistica di Borgo Panigale ha fatto il suo ingresso nel segmento delle enduro di media cilindrata. La moto è progettata per affrontare l’off-road più impegnativo e per questo è dotata di ruota anteriore da 21«, posteriore da 18», sospensioni a lunga escursione e ampia luce a terra. Spinta dal motore Testastretta 11 gradi, DesertX garantisce anche una guida confortevole in tutti i tipi di viaggio grazie alla cura dell’ergonomia, allo studio aerodinamico e alla dotazione tecnologica.

La RS Q e-tron è invece il prototipo da rally realizzato da Audi per affrontare il deserto con l’innovativa trazione elettrica con batterie ad alta tensione e convertitore di energia. Il veicolo ha debuttato lo scorso gennaio al Rally Dakar 2022, con quattro vittorie di tappa, mentre a marzo ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta all’Abu Dhabi Desert Challenge.