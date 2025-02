“Due calici di spumante a pasto anche con nuovo Codice strada”. Vera novità è alcolock ma è attesa per decreto attuativo

Buon senso e bere responsabile prima di prendere il volante in mano: un consumo di vino a stomaco pieno "consente alle donne di peso medio pari 65 Kg di mettersi alla guida reggendo due bicchieri di spumante a pasto, quasi il doppio per un uomo di peso medio di 75 Kg".

A due mesi dall'introduzione del nuovo Codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, a fare il punto, dopo il crollo di ordinazioni di vino di almeno il 30% lamentato dai ristoratori di tutta Italia, è Floriana Risuglia, avvocato esperto del settore enologico nonché vicepresidente dell'Unione Giuristi della Vite e del Vino (Ugivi), socia delle 'Donne del Vino' del Lazio e delegata Onav Roma, in un webinar promosso dall'Organizzazione nazionale Assaggiatori vino (Onav).

L'esperta ricorda che il limite legale alcolometrico per guidare la macchina dopo un drink era e rimane 0,5 grammi/litro. Tra i consumatori, osserva la giurista, c'è un diffuso allarme percepito sulle nuove sanzioni ma le reali novità del Codice della strada, precisa Risuglia, sono i codici che verranno riportati sul retro della patente delle categorie di guidatori zero alcol (neopatentati e conducenti professionali) e l'alcolock. Misure al momento in attesa dei decreti attuativi del ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

"Dopo aver bevuto - spiega Risuglia, nel redarre un vademecum per assaggiatori di vino professionisti - abbiamo sicuramente una vasodilatazione periferica e un'accelerazione del ritmo cardiaco. Dopo un'ora, segnala una tabella del ministero della Salute, il tasso alcolemico raggiunge il suo massimo livello e rimane così per alcune ore. Dobbiamo tuttavia fare una distinzione perché se beviamo a stomaco vuoto o a stomaco pieno le reazioni e la permanenza dell'alcol nel sangue hanno una durata diversa".