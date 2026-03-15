Duster, ibrido integrale. Dacia punta sulla variante Hybrid 155 già affermata sulla Bigster: la guida fa un balzo avanti
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Duster, debutta la full hybrid 155: più potenza con meno consumi. Scendono anche le emissioni del Suv Dacia
Che cosa succede quando Dacia porta l’ibrido su uno dei suoi modelli più riconoscibili? Accade che la Duster resta fedele a sé stessa. La nuova Hybrid 155 non nasce per cambiare identità a un Suv che ha costruito la propria fortuna su una formula semplice — robustezza, praticità, prezzo — ma per aggiornarlo dove oggi il mercato lo chiede di più: comfort di marcia, efficienza e uso urbano. Nel test drive da Milano a Cremona, tra traffico cittadino, tangenziali e tratti più scorrevoli, la prima impressione è che il sistema ibrido lavori soprattutto sulla fluidità. Non c’è l’idea di costruire una Duster più aggressiva o più brillante a tutti i costi. Al contrario, questa versione sembra pensata per rendere più regolare la marcia nei contesti in cui un’auto del genere viene usata davvero: spostamenti quotidiani, percorsi misti, ripartenze continue, velocità variabili. La sensazione al volante è quella di una vettura più rotonda, più silenziosa nelle fasi iniziali, più lineare nella risposta.
In città il vantaggio si avverte subito. L’avviamento avviene sempre in modalità elettrica e il lavoro combinato di recupero dell’energia in rilascio e in frenata permette alla Duster Hybrid 155 di viaggiare in elettrico fino all’80% del tempo nel traffico urbano. È un dato che su strada si traduce in una guida più morbida nei rallentamenti, in una rumorosità contenuta e in una generale sensazione di maggiore compostezza. Il passaggio fra motore termico ed elettrico non cerca di mettersi in mostra: semplicemente accompagna la marcia. Ed è probabilmente questa la qualità migliore del sistema, perché non costringe il guidatore a cambiare abitudini. Fuori dalla città il comportamento resta coerente. L’erogazione è progressiva, la risposta resta prevedibile, il comfort generale cresce proprio perché la componente elettrica smussa i passaggi e aiuta a rendere più ordinata la marcia. La logica della Hybrid 155 è un’altra: aggiungere qualità d’uso senza snaturare il progetto. Sotto il cofano lavora la nuova motorizzazione Full Hybrid 155, già introdotta su Bigster e ora disponibile anche su Duster. Il sistema abbina un motore benzina 1.6 quattro cilindri da 109 cv a due unità elettriche, una da 50 cv e una con funzione di starter/generator ad alta tensione.
La batteria è da 1,4 kWh a 230 V, mentre il cambio automatico elettrificato combina quattro rapporti per il motore termico e due per quello elettrico. L’insieme punta dichiaratamente all’efficienza: autonomia superiore ai 1.000 chilometri con un pieno, consumi combinati di 4,7 l/100 km secondo il comunicato, con un miglioramento dell’8% rispetto alla precedente Hybrid 140, e valori di CO₂ a partire da 106 g/km. Nel listino MY26 i valori omologati oscillano fra 4,6 e 4,7 l/100 km e fra 105 e 107 g/km. Anche sul piano del prodotto la Duster continua a muoversi nel solco della concretezza. Il design della nuova generazione insiste su linee tese, volumi netti e proporzioni equilibrate, con una firma luminosa a Y che ormai è diventata uno dei tratti più riconoscibili del modello. Attorno alla carrozzeria corre una cintura protettiva continua, formata da protezioni laterali, passaruota e paraurti, mentre le piastre anteriori e posteriori sono pensate per resistere meglio a graffi e usura. La stessa logica vale per i materiali. Dacia impiega Starkle sulle superfici più esposte a urti e segni d’uso: è un materiale sviluppato internamente, composto per il 20% da plastica riciclata, che non richiede verniciatura e mantiene il colore nel tempo. A questo si aggiunge la scelta di eliminare le cromature a favore di finiture più sostenibili, con minore impatto energetico e ambientale. Sono dettagli che raccontano bene la filosofia del marchio: ridurre il superfluo, puntare sulla durata, tenere insieme funzionalità e semplicità.
Sul fronte commerciale, la Hybrid 155 entra in gamma senza cambiare il posizionamento storico della Duster. L’allestimento Expression parte da 26.650 euro chiavi in mano, mentre Journey ed Extreme arrivano a 28.200 euro. Il resto della gamma continua comunque a presidiare la fascia d’accesso del modello, che parte da 19.900 euro chiavi in mano con la Essential Eco-G 120. È un dato rilevante, perché conferma che l’elettrificazione non è stata usata per spostare il modello verso un territorio diverso, ma per rafforzare un’offerta che resta leggibile e coerente. Alla prova dei fatti, la nuova Duster Hybrid 155 aggiunge alla ricetta del modello ciò che oggi serve di più: una marcia più silenziosa nel traffico, maggiore fluidità nei percorsi misti, consumi contenuti e una tecnologia che resta sullo sfondo invece di imporsi. Non cambia la natura della Duster, ma la rende più completa.