E-Bike “truccate”, fenomeno in grande espansione in Italia: a Bolzano 66 multe per 70mila euro dopo controlli

Il Nucleo specializzato della Polizia Municipale di Bolzano deputato al controllo delle caratteristiche tecniche dei veicoli ha intensificato, negli ultimi mesi, l'attività di verifica su strada. In questo contesto sono stati sequestrati e ritirati dalla circolazione 30 velocipedi elettrici che presentavano caratteristiche tecniche non conformi a quanto previsto dal Codice della Strada.

Le irregolarità riscontrate hanno riguardato, in particolare, il funzionamento senza pedalata, la potenza superiore al limite consentito e la possibilità di sviluppare velocità oltre i 70 km/h senza alcun apporto muscolare. Per tali violazioni sono state emesse 66 sanzioni per mancanza di targa e documenti di circolazione, mancato uso del casco e difformità delle caratteristiche tecniche dei mezzi. L'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie ammonta a circa 70.000 euro.