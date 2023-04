E-fuel, sembra acqua e profuma di candela. E sara usato come carburante per i jet

KARLSRUHE - Assomiglia all’acqua, profuma di candela e sara usato come carburante per i jet: gli elettrocarburanti sono in fase di sviluppo come elemento chiave per la decarbonizzazione dei trasporti, ma richiedono enormi quantita di elettricita verde per essere messi in funzione. Questi carburanti sintetici, noti anche come elettrocarburanti o e-fuels (PtL per Power to Liquid), sono realizzati combinando l’idrogeno, prodotto da fonti decarbonizzate come l’energia rinnovabile o nucleare, e l’anidride carbonica (CO2), catturata nell’aria o, per il momento, nei fumi industriali. La loro combustione e quindi neutrale dal punto di vista climatico, poiche la CO2 emessa proviene da particelle gia presenti nell’atmosfera e non da idrocarburi estratti dal sottosuolo. «In sostanza, gli e-carburanti sono elettricita liquida», spiega Tim Boeltken, amministratore delegato di Ineratec. Con sede a Karlsruhe, questa start-up tedesca con 130 dipendenti e all’avanguardia in questa tecnologia con le sue unita di produzione di elettrocarburanti chiavi in mano.

Questi impianti sono alloggiati in un semplice container bianco, come quelli trasportati dalle navi. All’interno, un intero sistema di tubi e valvole, un primo reattore che combina idrogeno e CO2 in un gas di sintesi (syngas) e un secondo che trasforma questo gas in carburante liquido. Tredici unita, ciascuna con una capacita di un megawatt (MW), possono produrre fino a 350 tonnellate di e-carburante all’anno. Mercoledi scorso, l’azienda ha celebrato l’inizio dei lavori per un impianto da 10 MW a Francoforte, che inizialmente produrra 2.500 tonnellate all’anno entro l’inizio del 2024. L’impianto sara ospitato in cinque container. Non c’e bisogno di un’enorme raffineria, «la nostra tecnologia e modulare», spiega il manager trentenne. «Oggi non e disponibile una quantita sufficiente di idrogeno e CO2 verde, quindi un approccio graduale e competitivo», afferma. E Ineratec sta gia pianificando un altro impianto da 100 MW (35.000 tonnellate all’anno) intorno al 2025-2026. L’Unione Europea si prepara a imporre alle compagnie aeree l’obbligo graduale di incorporare il Saf nella paraffina. Entro il 2050, il 63% del carburante per l’aviazione dovra essere sostenibile, di cui almeno il 28% sara costituito da elettrocarburanti.

L’Accademia francese di tecnologia ha stimato in un rapporto che l’Europa avra bisogno di 30 milioni di tonnellate di e-carburanti per l’aviazione entro quella data, e di 400 milioni di tonnellate a livello mondiale. Tra gli azionisti di Ineratec figurano il produttore di motori aeronautici Safran, ma anche l’armatore MPC, l’azienda energetica Engie e il produttore di automobili Honda, che vedono tutti potenziali applicazioni. La Germania, con le sue auto premium in testa, ha ottenuto l’approvazione dell’UE per l’immatricolazione di auto con motori a combustione dopo il 2035, a condizione che utilizzino solo carburanti a zero emissioni di CO2. Con il rischio di una concorrenza mortale con il trasporto aereo, che non puo contare su motori elettrici? Non nel prossimo futuro, in ogni caso, secondo Nicolas Jeuland, esperto di carburanti sostenibili di Safran. «L’enorme mercato delle auto puo essere un bene per l’aviazione», afferma. Si tratta di inviare «un segnale forte» sulla necessita di sviluppare questi carburanti elettronici.

Rimane una sfida importante: migliorare l’efficienza del carburante. E solo del 55%, ammette Tim Boeltken (bisogna mettere 100 unita per ottenere 55). A lungo termine, «possiamo raggiungere l’80%», afferma. La maggior parte della perdita di energia e dovuta all’enorme fabbisogno di elettricita per l’elettrolisi dell’acqua per estrarre l’idrogeno. Secondo l’Academie des technologies, per produrre 1 milione di tonnellate di paraffina sintetica e 670.000 tonnellate di e-diesel sono necessari 37 terawattora di elettricita decarbonizzata, pari all’8% della produzione francese nel 2022. Anche se i costi di produzione di questa paraffina sintetica finiranno per diminuire, dovrebbero rimanere 2,5 volte piu costosi della paraffina tradizionale.