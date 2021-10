E-GAP raddoppia i kWh di energia erogata a parità di prezzo. Il servizio di ricarica elettrica diventa più conveniente

E-GAP, primo operatore di ricarica mobile e on-demand per auto elettriche in Europa, lancia il nuovo piano tariffario e prevede per i propri clienti sia il raddoppiamento dei kWh erogabili allo stesso prezzo sia la semplificazione dei tempi di intervento, con l’eliminazione dell’attuale slot di ricarica entro le 24 ore. “Con il nuovo piano tariffario rendiamo ancora più conveniente usufruire del nostro servizio di ricarica elettrica: i nostri utenti possono infatti ricevere il doppio dell’energia allo stesso prezzo - dice Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP - Abbiamo infine agevolato l’accesso al nostro servizio, fornendo ai nostri utenti i due tempi di intervento più rapidi anziché tre, nell’ottica di offrire loro un’offerta più tempestiva e più chiara possibile. Contiamo con questa scelta di incentivare ulteriormente la mobilità sostenibile, convincendo molti potenziali clienti a prediligere una vettura elettrica per i propri spostamenti quotidiani insieme alla nostra soluzione di ricarica green”.

Il nuovo piano prevede tariffe diverse a seconda dell’energia richiesta e dei tempi di arrivo del van dalla prenotazione su App: 90 minuti o 6 ore. La ricarica small, della durata massima di 30 minuti con un massimo di energia erogata di 10kWh, costerà 20 euro nel primo caso e 18 nel secondo mentre la ricarica medium, della durata massima di 45 minuti con un massimo di energia erogata di 20kWh, costerà invece 25 euro nel primo caso e 23 nel secondo. La terza e ultima tariffa, la large, della durata massima di 60 minuti con un massimo di energia erogata di 30kWh, avrà un costo di 30 euro per lo slot di arrivo del van entro 90 minuti e di 28 euro entro le 6 ore. E-GAP è il primo operatore di ricarica mobile, on-demand e sostenibile per auto elettriche in Europa. Tramite l’omonima app per smartphone, E-GAP consente di ricevere una ricarica a domicilio, di livello “fast charge” ed eseguita tramite e-van a zero emissioni. Dal 2019 attivo a Milano e Roma, ma presto disponibile in altre città italiane ed europee.