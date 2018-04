E-Prix Roma, Raggi: «Vetrina del futuro, sabato grande festa. Eredità 700 colonnine ricarica e 60 mln indotto in 3 anni»

ROMA - «Mancano pochi giorni al semaforo verde che darà il via a uno dei grandi eventi dell’anno. Sabato Roma ospiterà l’attesa tappa del campionato di Formula E riservato alle auto totalmente elettriche. La Capitale diventerà vetrina di un importante appuntamento sportivo internazionale e soprattutto di una nuova visione del futuro, che mette al centro la mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica e il rispetto dell’ambiente». Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

«L’E-Prix 2018 assume dunque una rilevanza che trascende la competizione tra le monoposto 100% elettriche, che vedremo sfrecciare sul circuito dell’Eur. Roma e le altre grandi metropoli del mondo, da Hong Kong a Montreal, insieme all’evento sportivo accolgono la sfida della sostenibilità. La nostra città vuole essere leader in un processo che inevitabilmente, al fine di salvaguardare le scarse risorse del pianeta, condurrà i grandi centri urbani ad adottare nuovi modelli di sviluppo. È un percorso che abbiamo avviato e che produce benefici immediati: 60 milioni di euro di indotto economico in tre anni, fra 30 e 40 mila turisti in più nel periodo di gara, 700 colonnine di ricarica installate nel triennio. Questa è l’eredità che ci lascerà la Formula E.

I cittadini ne hanno capito l’importanza: tutti i 15mila biglietti di tribuna sono stati venduti in poche ore e molte persone assisteranno gratuitamente alla gara, lungo il circuito, e potranno partecipare ai tanti eventi collaterali a partire da venerdì. Vogliamo che sia un grande festa per tutti. Roma torna al centro dei grandi eventi internazionali. Roma torna protagonista del suo futuro», conclude.