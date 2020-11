Ecco Cupra e-Garage a Cap de Formentor. Spazio per eventi virtuali, scoperta prodotti lifestyle e concerti live

BARCELLONA - Creare uno spazio virtuale immerso dedicato a tutti i clienti, una sorta di piattaforma virtuale dove poter interagire con gli altri clienti del marchio, scoprire i prodotti automotive, la collezione lifestyle e, perché no, seguire eventi musicali in live streaming. Con questo obiettivo il brand sportivo Cupra ha dato vita al 'Cupra e-Garage a Cap de Formentor'. Questa piattaforma online, sviluppata con il Gruppo Mediapro e la sua società di servizi di innovazione Visyon, rappresenta uno spazio virtuale immersivo in cui l'utente può configurare il proprio avatar e interagire con altri utenti a voce e via chat. Questo spazio virtuale ricrea un'area esclusiva dedicata al marchio in giro per il mondo, e si trova virtualmente sull'isola che ha ispirato la creazione di Formentor, il primo modello nativo Cupra. Una volta dentro, è possibile scoprire i modelli del marchio, così come le collezioni lifestyle e ogni contenuto relativo a Cupra.

Lo spazio vanta inoltre un auditorium per la realizzazione de presentazioni live. A presentarlo al pubblico Antonio Labate, director strategy, business development & operations, tra coloro che hanno dato vita al brand come 'marchio' indipendente da Seat. ''Cupra è un marchio contemporaneo nato nel ventunesimo secolo e, in qualità di nativi digitali, ci serviamo della tecnologia per posizionare le persone e le emozioni al centro della strategia di brand. Con i nostri nuovi modelli abbiamo l'opportunità di rivolgerci a un pubblico più ampio in un modo nuovo. Cura e-Garage a Cap de Formentor rappresenta l'inizio del nostro percorso per creare nuove esperienze digitali. L'obiettivo è convertire questa piattaforma in un punto di incontro per la Cupra Tribe, perciò in futuro sarà uno spazio aperto a tutti i nostri clienti di tutto il mondo''. Durante l'evento digitale realizzato nella piattaforma virtuale, i responsabili del marchio hanno condiviso inoltre alcuni dei progetti parte della strategia digitale del marchio.

Ignasi Prieto, responsabile marketing di Cupra, ha spiegato che il marchio sta lavorando allo sviluppo di una piattaforma per concerti in live streaming in cui gli amanti della musica potranno interagire con i propri artisti preferiti e sfruttare contenuti esclusivi. Inoltre, tra le esperienze digitali che il marchio sportivo ha in serbo per i prossimi mesi c'è la co-produzione di una serie televisiva dedicata alle auto sportive, che verrà emessa in una piattaforma di video on-demand. Prieto ha condiviso inoltre che gli ambassador del marchio, tra cui Marc ter Stegen, Mattias Ekström e Fernando Belasteguín, saranno i prossimi a unirsi al mondo virtuale di Cupra, ciascuno con il proprio avatar. Lo scorso 28 ottobre, l'e-Garage a Cap de Formentor ha ospitato la prima Cupra Master Convention, a cui si sono dati virtualmente appuntamento oltre 600 Cupra Masters di 35 Paesi diversi per ricevere la Formazione necessaria per diventare venditori specializzati del marchio.

Come condiviso da Khaled Soussi, a capo dello sviluppo della rete di concessionari e della customer experience di Cupra, il marchio si è avvalso di tecnologia e 'gamification' per ottenere un'esperienza di formazione interattiva in cui i Cupra Masters potessero apprendere la strategia del marchio grazie agli esperti Cupra e mettere alla prova le proprie conoscenze in un concorso a eliminazione, tutto da casa propria. Dopo l'inaugurazione del primo Cupra Garage in Europa, nella città tedesca di Amburgo, Cupra continua a lavorare a una rete di distribuzione esclusiva, con format nuovi e flessibili che vanno oltre quelli di un concessionario tradizionale. Cupra sta espandendo la propria rete, con l'obiettivo di raggiungere una quota di circa 520 specialist in tutto il mondo entro fine anno, reclutando nel contempo nuovi Cupra Master.