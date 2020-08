Ecobonus auto, fondi già esauriti: ecco come ottenere gli incentivi (anche per gli scooter elettrici)

Sono bastati 7 giorni di prenotazioni per esaurire i fondi per il nuovo ecobonus auto stanziati dal Decreto rilancio. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico, i 50 milioni destinati alle vetture a basse emissioni, rientrate nei nuovi più larghi parametri stabiliti dal dl, sono scesi a zero. Per il rifinanziamento dell’intero pacchetto ecobonus messo in campo dal governo sono attesi ora circa 500 milioni per l’automotive (di cui 90 milioni per le colonnine di ricarica installate da professionisti e imprese)...

