Ecotassa ed ecobonus, ecco cosa cambia dal primo marzo per comprare l'auto

Sono giorni cruciali per chi deve comprare un’ auto, e anche per chi spera di vendergliela. Con il primo marzo scattano le nuove disposizioni (anche fiscali) sulle auto, l’ecobonus e l’ecotassa, introdotte dalla Legge di bilancio 2019. Occorre valutare una serie di informazioni nuove e di opzioni inedite. Ci vuole, innanzitutto, un quadro dei modelli e dei tipi di alimentazione più avvantaggiati o penalizzati a seconda delle soglie di emissione di CO2. Non basta. Bisogna anche adottare una propria strategia di acquisto. Tenendo conto, tra l’altro, che i Comuni con i blocchi del traffico colpiscono proprio i modelli diesel, favoriti invece ai fini dell’ecotassa.

Chi vuole un modello su cui sta per scattare la penalizzazione può puntare sul gioco di anticipo in queste due settimane che precedono l’entrata in vigore dell’ecotassa per aggirarla, ma dovrà far specificare nel contratto che l’immatricolazione deve avvenire entro il 28 febbraio. Nulla vieta di scommettere invece sul futuro: molti esemplari potrebbero restare invenduti e il 28 febbraio i concessionari potrebbero decidere di immatricolarli a proprio nome per evitare l’ecotassa e poi offrirli a chilometri zero con sconto da marzo.

Inoltre, a regime, le case automobilistiche potrebbero introdurre sconti permanenti per le versioni soggette a ecotassa o riomologarle per farne rientrare le emissioni di CO2 sotto la soglia che fa scattare la penalizzazione. Discorso analogo per l’ecobonus, che di fatto è limitato ai modelli elettrici e agli ibridi più sofisticati e costosi: l’incentivo pubblico è robusto, ma non tale da renderli appetibili. Così dal 1? marzo le case automobilistiche potrebbero offrire sconti consistenti per ridurre al minimo il gap con i modelli a motore tradizionale.