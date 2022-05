Electric City, la mobilità a zero emissioni sbarca a Autopromotec. Lambo Terzo Millennio grande protagonista

BOLOGNA – La Lamborghini Terzo Millennio è sorvegliata a vista. È l'auto più fotografata di Electric City, l'area espositiva riservata da Autopromotec alla mobilità del futuro, quella a zero emissioni. Il concept del bolide della casa del Toro era finora stato esibito solo ai saloni di Parigi, Ginevra e Francoforte e mai in uno stand che non fosse del costruttore di Sant'Agata Bolognese. Il debutto fieristico italiano suscita l'interesse dei visitatori del salone dedicato all'aftermarket, italiani e stranieri, che ha aperto i battenti mercoledì e che chiude sabato (un giorno di apertura in meno).

La Terzo Millennio è la visione di Lamborghini della hypercar elettrica, sviluppata assieme al Mit di Boston, per la quale ha immaginato 850 cavalli di potenza e 350 chilometri orari di velocità. La prestigiosa vettura è arrivata “scortata” in fiera: del resto anche presso lo stand di Assogomme, dove la Polizia Stradale ha presentato le proprie attività di controllo sugli pneumatici, anche la Lamborghini “in divisa” è rimasta solo poco tempo. Electric City è una prima finestra sulla mobilità sostenibile, che Autopromotec intende ampliare nel corso della prossima edizione (non si sa ancora se si terrà nel 2023 o nel 2024 perché è un evento biennale che si era svolto l'ultima volta nel 2019). L'obiettivo è quello di coinvolgere sempre più operatori dell'elettrificazione e non soltanto le case, che stanno rapidamente arricchendo le proprie gamme a batteria.

Sui 600 metri quadrati di superficie di Electric City c'è anche la Hyundai Nexo, il suv di serie a celle a combustibile, uno dei pochi modelli alimentati a idrogeno che si possono già acquistare. Lo stesso costruttore coreano è rappresentato anche dalla Ioniq 5, una elegante elettrica da 305 cavalli da poco insignita del titolo di World Car of the Year. L'elettrificazione ha già raggiunto quasi tutti i segmenti (non ancora ogni tipo di carrozzeria), come dimostra la Dacia Spring, appena 3,73 metri di lunghezza. La casa madre è a Bologna con la Renault Megane E-Tech Electric, della quale è cominciata da poco la commercializzazione.

La rappresentanza tedesca è significativa: ci sono due Bmw, la i4 e la iX, e due Audi e-tron, le RS GT e la Q4 Sportback. Le due vetture della casa dei Quattro Anelli hanno rispettivamente 646 e 299 cavalli di potenza con autonomie fino a 476 e quasi 500 chilometri. La Bmw i4 M50 ha 544 cavalli e misura quasi 4,75 metri di lunghezza con una percorrenza compresa fra i 415 e i 520 chilometri.