ElectrifYou, il tour italiano di BMW che punta sulla mobilità a batterie. Torna l'appuntamento: 4 le tappe già confermate

MILANO - #ElectrifYou: si rinnova per il 2021 l’appuntamento con il BMW Group nelle città italiane per scoprire la mobilità elettrica. Tra settembre e novembre il BMW Group organizza, anche quest'anno, un evento itinerante sul territorio italiano per promuovere e valorizzare il percorso intrapreso dal Gruppo in tema di mobilità sostenibile. Quattro le tappe già confermate, a Bari, Torino, Roma e Milano.

Il BMW Group mette l'economia circolare e la mobilità urbana sostenibile al centro della sua strategia e con questi eventi desidera mostrare i propri obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO2, attraverso le realizzazioni concrete che permettono di raggiungerli. Il gruppo premium è tra i leader della mobilità elettrica a partire dal debutto del brand BMW i all’inizio del decennio scorso e investe costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare le tecnologie necessarie alla riduzione di consumi ed emissioni, lungo tutta la catena del valore.

BMW ha ribadito la volontà di rispettare tutti gli impegni in tema di emissioni di CO2. L'attenzione su questo fronte è testimoniata dai risultati già raggiunti: alla fine del 2020, grazie alla grande quantità di modelli BMW e Mini elettrificati venduti, il BMW Group ha fatto meglio dell’obiettivo di emissioni di CO2 fissato dall’Ue, raggiungendo una cifra di 99 g/km a fronte di un target di 104 g/km. Il BMW Group avrà 25 modelli elettrificati in gamma entro il 2023 e ha confermato l’investimento di 30 miliardi di Euro per la mobilità sostenibile nel periodo 2020-2025.

Ad oggi sono sei i veicoli in produzione (a due o quattro ruote) completamente elettrici del BMW Group: oltre alla BMW i3, con oltre 200.000 unità costruite fino ad oggi, ci sono le BMW iX3 e le nuove BMW iX e i4, la Mini full electric, il nuovo scooter elettrico BMW CE04.