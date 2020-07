Elettriche appetibili, in Germania la Smart EQ Fortwo in leasing a 39 euro al mese. Hyundai Kona EV a 79 euro, e-Up a 99 euro

BERLINO - Prezzi in continua discesa per le auto elettriche in Germania, non solo per effetto della riduzione temporanea dell'IVA dal 19 al 16% e per il doppio sussidio del Governo fino ai 40mila euro, ma anche per la competizione che vede le Case sfidarsi in un segmento che è in crescita ma che a livello di numeri assoluti resta ancora marginale.

Il terreno della sfida commerciale è ora quello dei finanziamenti e del leasing, perché rende meno traumatico il passaggio all'elettrico e lascia la possibilità di ripensarci dopo 12 o 24 mesi di uso esclusivo EV. Attualmente bastano 39 euro al mese per diventare utilizzatori di un modello 100% batteria, cioè la Smart EQ Fortwo. Superato il problema dei 10 mesi di attesa, la piccola city car del Gruppo Daimler richiede in Germania un contatto da 36 mesi, e comprende 5.000 km all'anno, gomme all-season e cavo di ricarica. Un piccolo 'salto' di 40 euro e in Germania si passa alla Hyundai Kona EV che a 79 euro al mese mette a disposizione 136 Cv di potenza, batteria da 39,2 kWh e 305 km di autonomia. Altri 20 euro e si arriva alla Volkswagen e-Up, che in Germania è attualmente disponibile in leasing per privati a 99 euro al mese.

Sia Kona che e-Up comportano ormai 10 mesi di attesa, ma queste non sono le sole criticità. Secondo quanto scrive il magazine elektroauto-news, l'accessibilità al mondo delle elettriche - nonostante i forti contributi - non è così economico come parrebbe. Innanzi tutto per la procedura di ottenimento del bonus statale, che il cliente deve richiedere presso il Bundesamt fuer Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) cioè l'ufficio federale di economia e controllo delle esportazioni, che ha tempi non immediati per l'erogazione del denaro, mentre la società di leasing li vuole subito. Vanno poi calcolati i costi del contratto, che variano da 400 a 900 euro e i costi di chiusura del leasing, che vanno valutati attentamente per stabilire quella che sarà la spesa reale per l'utilizzazione dell'auto elettrica.