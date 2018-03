Elon Musk cancella account Facebook di Tesla e SpaceX. Adesione a boicottaggio dopo scandalo “Cambridge”

NEW YORK - Elon Musk ha seguito il consiglio lanciato tre giorni fa da uno dei cofondatori di WhatsApp, che con l’hashtag #deletefacebook ha consigliato al mondo della rete di cancellare il proprio account dal social network sulla scia dello scandalo Cambridge Analytica. Il numero uno del produttore di auto elettriche Tesla e della società aerospaziale Space X lo ha annunciato in uno scambio di messaggi su Twitter. Al messaggio di Brian Acton «È ora. #deletefacebook», Musk ha risposto: «Che cosa è Facebook?».

E in risposta a lui e a un altro utente che invitava a cancellare l’account di SpaceX su Facebook, Musk ha scritto su Twitter: «Non avevo realizzato che ce ne fosse uno. Lo farò». E a un’altra persona che ha suggerito l’eliminazione dell’account di Tesla da Facebook, Musk ha detto: «Sicuro. Tra l’altro sembra brutto». A chi ha fatto pressing su di lui per lasciare anche Instagram, la app di condivisione di immagini di proprietà di Facebook, il Ceo di Tesla ha detto che Instagram «probabilmente è ok, a patto che rimanga abbastanza indipendente. Non uso Fb e non l’ho mai fatto, quindi non credo di essere una specie di martire o che le mie aziende stiano prendendo un duro colpo. Inoltre, non pubblicizziamo o paghiamo per sponsorizzazioni, quindi ... non mi importa».