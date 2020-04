Enel X lancia “Mappa della mobilità” con dati spostamenti e km percorsi dai cittadini. Servizio a disposizione di PA e P.Civile

ROMA - Enel X, la global business line innovativa del Gruppo Enel, e HERE Technologies, leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura, hanno lanciato, a supporto dell'emergenza Covid-19, "City Analytics", una 'Mappa di mobilità' che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. Il servizio fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità, basandosi sull'analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della Pubblica amministrazione.

L'elaborazione dei dati, spiega una nota, ha come risultato l'individuazione di alcuni indicatori chiave come la variazione percentuale giornaliera, rispetto ad una media ponderata di gennaio 2020, del numero di spostamenti sul territorio, con vista aggregata regionale, provinciale e comunale o la vista giornaliera percentuale con evidenza delle aree attraversate in entrata e uscita da ciascun Comune, Provincia, Regione.

I dati possono essere consultati gratuitamente fino al 31 maggio 2020 dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, dagli enti interessati e della Protezione Civile, sul portale Enel X YoUrban, e utilizzati per comprendere gli impatti delle misure di contenimento del COVID-19; identificare le aree che necessitano di maggior supporto nell'attuazione di tali misure; analizzare in modo data driven il graduale ritorno alla normalità, una volta che la pandemia sarà finita.

"La nuova release di City Analytics è uno strumento innovativo sviluppato per venire incontro alle esigenze della Pubblica Amministrazione, impegnata nel fronteggiare l'emergenza - ha dichiarato Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X - Grazie alla collaborazione con HERE Technologies abbiamo messo a disposizione del Paese una soluzione concreta attraverso la quale è possibile valutare i dati dell'evoluzione dei flussi di mobilità sul territorio, utili per la pianificazione della fase di ripresa". "HERE Technologies è determinata a sfruttare la sua intelligence di posizione nella lotta contro la pandemia globale di Coronavirus. Insieme a Enel X, speriamo di poter aiutare il Paese a contenere e controllare la diffusione del coronavirus in modo da rispettare la privacy dei cittadini italiani" ha affermato Edzard Overbeek, amministratore delegato di HERE Technologies.