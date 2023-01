Enel X Way, la ricarica on demand arriva anche in montagna. A febbraio il servizio presente a Canazei e Madonna di Campiglio

Che il clima rigido non sia particolarmente favorevole all’autonomia delle auto elettriche è ormai assodato. L’ultima studio effettuato sulla sensibilità delle batterie alle temperature esterne, pubblicato su Ansa Motori lo scorso dicembre, affermava che un’ auto elettrica può perdere fino al 35% dell’autonomia in caso di gelo. Anche improvvisamente. Contro imprevisti del genere arriva la soluzione di Enel X Way, almeno in alcune delle località più famose delle Dolomiti. Gli utenti dell’app Enel X Way potranno infatti richiedere la ricarica direttamente sul posto, ovunque si trovi il veicolo nell’area di copertura prevista.

Il servizio sarà attivo dall’1 al 7 febbraio presso Canazei e dall’8 al 28 febbraio presso Madonna di Campiglio. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Enel X Way ed E-GAP, che effettua un servizio di ricarica in mobilità con i propri van 100% elettrici nelle città di Roma, Milano, Bologna, Torino e Brescia. Per prenotare la ricarica, con potenza fino a 80 kW e disponibile nelle fasce orarie 8:30-10:30 e 16:00-19:30, basterà accedere all’App Enel X Way. Le tariffe indicano 13,90 euro per una carica fino a 20kWh della durata massima di 60 minuti e 20,90 euro fino a 30kWh della durata massima di 60 minuti.