EQE Suv, comoda e spaziosa è a suo agio su strada e in fuoristrada. Il ritratto dell'elettrica Mercedes a ruote alte

Grande, comoda, spaziosa, capace di ottime prestazioni e di muoversi senza difficoltà su strada e in fuoristrada, con buona autonomia, consumando zero litri di carburante ed emettendo zero CO2. E’ il ritratto del Suv Mercedes EQE, auto elettrica di nuova generazione destinata a scrivere un’altra pagina importante nell’evoluzione della mobilità. Arriverà in Italia entro aprile del 2023, ma intanto è stata già definita in tutti i dettagli e presentata l’ottobre scorso a Parigi, nel corso di un evento organizzato dalla Casa di Stoccarda a margine del Salone svoltosi alle Porte de Versailles. Nell’occasione il Ceo della Casa tedesca Ola Kallenius ha spiegato che l’auto verrà costruita negli USA, nello stabilimento Mercedes di Tuscaloosa (Alabama) da dove verrà poi esportata anche in Europa, Italia compresa.

Tutti da definire, per ora, gamma e prezzi per il nostro mercato. E’ fuor di dubbio, comunque, che si tratti di un’auto di lusso, tecnologicamente evoluta, in grado di occupare un ruolo importante tra i Suv elettrici di classe premium. Esteticamente l’auto si segnala per il rigoroso rispetto del family feeling Mercedes, ma si caratterizza per linee morbide e sinuose tese a migliorare l’aerodinamica. Tra i dettagli che regalano personalità al modello spiccano sicuramente la griglia Black Panel, la sottile firma Led orizzontale che collega tra loro i gruppi ottici Digital Light, i cerchi in lega da 19 a 22 pollici e le maniglie delle portiere a scomparsa. Non visibili sono invece alcune soluzioni studiate per migliorare stabilità e penetrazione aerodinamica (alette e deflettori), per non dire della carenatura integrale del sottoscocca.

Rispetto alla berlina da cui deriva, la EQE Suv risulta più compatta, senza per questo rinunciare allo spazio interno: la lunghezza è di 4,86 metri, il passo di 3,03, l’altezza 1,68. E gli interni sono comunque ampi, eleganti e confortevoli come si addice a una Mercedes. La capacità del bagagliaio è passata dai 430 litri della berlina ai 520 litri del Suv, e possono aumentare a 1.675 litri abbattendo i sedili posteriori in modalità 40:20:40. In più, attraverso l’acquisto di determinati pacchetti, si possono posizionare i sedili in altezza “package”, ossia più verticali di 10 gradi, per sfruttare così un volume di 580 litri. Ciò detto non è prevista nemmeno tra gli optional la terza fila di sedili, a differenza di quanto visto sulla sorella maggiore EQS.

Come per tutte le auto elettriche il clou dell’innovazione sta comunque nel powertrain destinato a regalare buone prestazioni e buona autonomia a zero emissioni, grazie a un pacco di batterie agli ioni di litio composto da dodici moduli, per un totale di 107,8 kWh di capacità. Presto per dire quali modelli arriveranno in Italia, comunque la gamma presentata a Parigi comprende la EQA 350+ con motore elettrico posteriore da 292 cv e 565 Nm (da 480 a 590 km di autonomia secondo i dati provvisori); la 350 4Matic a trazione integrale da 292 cv e 765 Nm (459-558 km di autonomia) e la 500 4Matic a trazione integrale da 408 cv e 858 Nm (460-547 km di autonomia). A queste si aggiunge la 580 4Matic AMG, versione sportiva ad alte prestazioni che disporrà di due motori elettrici per una potenza complessiva di 543 cv/858 Nm. Se non bastasse, a Parigi è stato svelato che potrebbe arrivare anche una super sportiva AMG con potenza fino a 687 cv/950 Nm (addirittura 1000 in caso di adozione dell’AMG Dynamic Plus Package).

Quanto alle prestazioni, l’elettrica AMG più potente, con due motori, quattro ruote motrici e cerchi da 21 o 22 pollici, viene accreditata di una velocità massima di 240 km/h, con accelerazione 0-100 in 3,4 secondi e autonomia tra 375 e 470 km. Per il Suv Mercedes-AMG EQE 43 4Matic da 476 cv/858 Nm la velocità massima è limitata a 210 km/h e per passare da 0 a 100 km/h occorrono 4,3 secondi. In questo caso però l’autonomia sale a 431-488 km.

Secondo le anticipazioni fornite dalla Casa, coloro che acquisteranno il nuovo Suv EQE disporranno di un caricatore di bordo da 11 kW o di un altro più potente, da 22 kW (optional) e di un sistema che supporta la ricarica a corrente alternata fino a 200 kW, grazie al quale potrebbe risultare possibile recuperare fino a 220 km di autonomia in appena 15 minuti.

Per il resto il nuovo eco-suv Mercedes dispone di tutti i più avanzati sistemi di supporto alla guida mirati a migliorare il comportamento dinamico, le prestazioni e la sicurezza. Si possono impostare tre livelli di decelerazione e la funzione sailing con le levette sul volante per gestire il recupero dell’energia in frenata. A richiesta si possono avere le ruote posteriori sterzanti e le sospensioni pneumatiche Airmatic con regolazione adattiva dell’ammortizzatore, che a seconda delle condizioni di guida modifica l’altezza della vettura da terra fino a 30 mm. Il Dynamic Select offre le modalità di guida Eco, Comfort, Sport e Individual, mentre le sole versioni a trazione integrale sono dotate del programma supplementare Offroad per migliorare il grip quando si abbandona l’asfalto. Quanto alla sicurezza viene gestita con il contributo degli ADAS, ovvero i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione (di cui leggete a parte).