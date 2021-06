Erre Technology Group, l'“atelier” di ingegneria torinese mette le persone al centro della formazione professionale

TORINO - Formare giovani talenti all'ingresso in azienda, con l’obiettivo di creare fin da subito una relazione proficua con i clienti, contribuendo a colmare il gap scuola-lavoro e fornendo da subito tutti gli strumenti necessari per un efficace ingresso nel mondo del lavoro. E’ il modello di formazione professionale adottato da Erre Technology Group, la società torinese di consulenza ingegneristica, fondata nel 2013 dall’imprenditore Rosario Radice e attiva nei settori Automotive, Design, Elettrica ed Elettronica, ICT, con sede a Moncalieri, Modena e Milano.

Si tratta di Erre Academy, una piattaforma che permette di attrezzare da subito i giovani appena usciti dai vari percorsi di studio, dotandoli di tutte le risorse e la preparazione utile per affrontare il mondo del lavoro e permettendo loro di trasformare così le conoscenze in competenza. Fino ad oggi sono venti i giovani formati secondo questa particolare concezione del lavoro che si fonda sulla centralità dell’elemento umano, su un totale di circa 100 dipendenti divisi fra le tre sedi. Persone di diversa formazione, età e nazionalità. Altrettanti nuovi inserimenti sono previsti per il 2021. Un progetto che si affianca ad un obiettivo aziendale di raddoppio del fatturato, dai 5 milioni attuali e 10 milioni entro cinque anni. Il percorso di formazione interno all’azienda avviene nella Headquarter di Moncalieri, in provincia di Torino, che accoglie i giovani talenti provenienti dagli Istituti Tecnici Superiori e dagli atenei locali. Le materie al momento incluse nel programma sono ICT, Elettrica ed Elettronica, Materiali compositi, Project Management e Self selling.

Tra gli obiettivi principali di formazione ci sono il rafforzamento delle conoscenze tecniche, l’auto formazione, l’efficace gestione di un incontro tecnico, lo sviluppo di una piena consapevolezza del proprio «mestiere» e del proprio ruolo, nonché l’acquisizione di un metodo per superare gli ostacoli tipici nel lavoro di consulente. Accanto alla Academy, Erre Technology ha sviluppato poi il modello “Tandem”, un altro strumento per rispondere istantaneamente alle esigenze dei clienti. Il modello prevede l’affiancamento di una figura junior a una senior, di grande esperienza sul campo. Un binomio che si propone di capitalizzare il know how delle risorse con una maggiore esperienza e al tempo stesso riduce i tempi di resa dei nuovi assunti.