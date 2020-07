Esami patente falsificati, sequestrata autoscuola. Utilizzati "sofisticati sistemi di ricetrasmissione"

POTENZA - Nell'ambito di un'indagine su alcuni esami per la patente falsificati attraverso l'utilizzo di "sofisticati sistemi di ricetrasmissione", il gip di Potenza ha disposto il sequestro dell'autoscuola "Il Volante" e delle automobili utilizzate per l'attività di scuola-guida. Il sequestro - che riguarda anche due sedi situate in altri comuni della provincia - è stato eseguito dalla Polizia stradale che ha condotto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. Sono state inoltre denunciate quattro persone, accusate di tentata falsità ideologica in certificati con induzione con errore. Gli investigatori hanno accertato che in diverse occasioni i responsabili dell'autoscuola hanno "suggerito" dall'esterno le risposte agli esaminandi presso la sede della Motrizzazione civile di Potenza, utilizzando "sofisticati sistemi di ricetrasmissione" e quindi "falsificando e alterando le prove di esame".