Espace, Talisman e Koleos sono “très chic”: premium nel mirino per Renault

PARIGI - Renault vuole volare alto. E per farlo arricchisce di contenuti la sua gamma definita premium, quella che comprende i modelli di vertice del suo listino, e cioè Espace, Taslisman berlina e wagon e Koleos con cui la casa della Losanga presidia il segmento D. Per dimostrare sul campo l’evoluzione della specie e per ribadire un’ambizione che affonda le sue radici nella storia del marchio, nelle imponenti berline e sportive a 8 cilindri degli Anni Trenta appartenenti alla famiglia delle «stelle» come Reinastella, Nervastella e Nerva Gran Sport, la casa francese ha organizzato non lontano da Parigi, nella fantastica cornice del Castello di Chantilly e della circostante foresta, una sorta di prova collettiva che ha permesso di apprezzare le qualità e le novità delle sue vetture di alta gamma.

Tanti gli elementi comuni ai tre modelli, come la grande calandra al centro della quale sporge orgogliosamente il logo, anch’esso di dimensioni maggiorate, il diffuso ricorso ai Led che disegnano sia la firma luminosa anteriore dalla caratteristica forma a «C» sia quella posteriore, i cerchi di grandi dimensioni (fino a 20”), ma numerose anche le specificità di ciascun modello. Per esempio, mentre Talisman ed Espace condividono l’innovativo ed evoluto sistema Multi-Sense il cui grande display in stile tablet consente di gestire una gran numero di funzioni – per qualcuno persino troppe – e lo chassis 4Control a quattro ruote sterzanti che migliora l’agilità a dispetto di dimensioni importanti, Koleos rivendica con orgoglio l’appartenenza al mondo dei Suv non solo con gli stilemi tipici della categoria, ma anche con l’offerta dell’alternativa tra le due e le quattro ruote motrici, mentra la stessa Koleos e la Talisman hanno in comune i fari antinebbia a Led.

Tra le novità merita un cenno anche l’evoluzione del sistema R-Link 2 che ora permette di replicare sul display multimediale le icone degli smartphone più diffusi grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, mentre a supporto del sistema di navigazione entra in macchina la sempre più diffusa applicazione Waze. L’app My Renault, inoltre, consente di gestire a distanza tramite il proprio smartphone alcune funzioni. Nel campo dei sistemi di assistenza alla guida la condivisione degli equipaggiamenti è costante: oltre all’introduzione del rilevamento della fatica del guidatore e della frenata autonoma d’emergenza con rilevamento pedoni, Koleos eredita dalle «colleghe» il regolatore di velocità adattativo che mantiene automaticamente la distanza di sicurezza, mentre Espace approfitta dell’interscambio per acquisire il portellone ad azionamento elettrico con apertura a mani libere, mentre «imita» Koleos adottando l’antenna a pinna di squalo.

Tanti quindi gli aggiornamenti mirati a rendere più... alto l’alto di gamma Renault. Tra questi occupano un posto importante i motori di nuova generazione, sviluppati per combinare al meglio le prestazioni e il rispetto dell’ambiente e ora disponibili su Espace e Talisman. Si tratta del benzina Tce 1.8 da 225 cv con filtro antiparticolato e dei turbodiesel 2 litri della famiglia Blue dCi lanciata a settembre 2018 nelle versioni da 160 e 200 cv, tutti equipaggiati con il sistema di riduzione catalitica delle emissioni Scr che abbatte la produzione degli ossidi di azoto (Nox).

Ricordiamo infine i prezzi della gamma premium Renault: da 34.850 euro l’Espace, da 40.000 la Talisman berlina (1.000 euro in più la wagon Sporter) e da 38.050 euro la Koleos.