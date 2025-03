Esperienza gourmet per clienti Mercedes. Con “Drive essence” anche il palato è molto soddisfatto

Coerente con la sua vocazione premium, Mercedes-Benz Italia si impegna costantemente per offrire ai clienti non solo prodotti top, ma anche iniziative collaterali in grado di soddisfare le aspettative di un target particolarmente esigente.

L’ultima in ordine di tempo, presentata a Milano, è stata battezzata “Drive essence” e propone ai clienti di esplorare in modo sostenibile, cioè alla guida di vetture “alla spina” (100% elettriche o ibride plug-in), il mondo del food di eccellenza e delle sempre più variegate sfaccettature che ne accompagnano l’evoluzione.

Una proposta articolata in due varianti denominate, secondo l’ormai onnipresente vocazione anglofona, “Taste of Future” e “The Bread Revolution”. La prima incentrata sul concetto del “novel food” che punta sull’innovazione dei cibi e delle relativa modalità di preparazione, la seconda dedicata alla scoperta del pane come espressione di quella territorialità alimentare per la quale il nostro Paese non ha eguali nel mondo.

A dare credibilità e autorevolezza alle scelte contribuisce un poker di autorevoli “ambasciatori” di cui fanno parte il conduttore radio-televisivo Federico Quaranta e gli chef stellati Caterina Ceraudo, Giancarlo Morelli e Davide Oldani, da sempre impegnato nella valorizzazione della cucina “territoriale”. Proprio quest’ultimo ha ospitato la presentazione dell’iniziativa all’Olmo, il più giovane dei suoi due ristoranti (l’altro è D’O) che affacciano sulla piazza principale di San Pietro all’Olmo, frazione del comune di Cornaredo, a una manciata di chilometri da Milano.

L’attenzione al cibo è solo un primo passo perché, come ha spiegato durante la sua presentazione Mirco Scarchilli, responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, «non è l’unico territorio che vogliamo esplorare in collaborazione con i nostri partner. Già dalle prossime settimane integreremo la piattaforma “Drive essence” con un ulteriore format focalizzato sul mondo della nautica». Altro settore vicino al mondo premium, nel quale l’eccellenza italiana rappresenta la norma e non l’eccezione.