Esplode motore auto a Gpl in transito a Roma, nessun ferito

ROMA - Esplosione dal motore di un’ auto ad alimentazione Gpl in transito stamattina in via Pietro Duranti, in zona Prima Porta a Roma. Sul posto la polizia locale XV Gruppo Cassia sono intervenute. Il conducente è riuscito ad allontanarsi in tempo. Nessun ferito. Nell’esplosione é rimasto danneggiato anche un altro veicolo. Gli agenti intervenuti stanno procedendo al rilievo dei danni. Sul posto anche i vigili del fuoco. Contattata l’Ama per la pulizia dell’area.