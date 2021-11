Mercedes, a Roma apre la “palestra” per gli atleti degli sport elettronici. Ecco la Mkers Gaming House

La Mkers Gaming House powered by Mercedes-Benz a via dei Fienili, a due passi dal Circo Massimo, nel cuore di Roma, è un vero paradiso per i gamer. Una “palestra” di allenamento per gli eSport, il videogioco competitivo professionistico, che in Italia conta centinaia di atleti e un pubblico di 1,6 milioni di persone. Sport da mondo virtuale ma con un divertimento e un business più che reali: l’impatto economico generato dagli sport elettronici in Italia, per fatturato e creazione di lavoro, ammonta ad almeno 45 milioni di euro, secondo la ricerca “Landscape del settore esports in Italia” realizzata da Nielsen e commissionata da Iidea e Ninetynine.

Mercedes-Benz vuole essere là dove si trova la sua clientela e una buona fascia di pubblico – giovanissimi ma non solo - è proprio nel mondo dell’intrattenimento digitale. Così da agosto Mercedes-Benz Italia è diventata Official Title Sponsor della Gaming House di Mkers, la più importante azienda di eSport italiana, con un team di 43 player di 8 nazionalità differenti specializzati in 12 titoli, tra i quali Fifa e Pro Evolution Soccer. Mkers ha già collezionato diversi premi: un campionato europeo, due Global Series, l’eClub World Cup 2021 di Fifa 21 (per la prima volta nella storia dell’eSport italiano), un mondiale di MotoGP e lo storico traguardo del Six Invitational di Rainbow Six Siege. Adesso vuole mettere in bacheca anche qualche trofeo automobilistico.

Per questo nella Mkers Gaming House è stata creata una Sim-Racing Room, la sala per gli allenamenti al simulatore di guida targato Mercedes-Benz. Qui i gamer professionisti possono allenarsi con un bolide da Formula 1 su pista - tutto virtuale ma con un look and feel molto reale.

La Mkers Gaming House è infatti un vero centro sportivo per professionisti degli eSport, con tanto di allenatori e nutrizionisti, nonché cucina e zona notte per il ritiro pre-gara o il team building. Strutture da classica preparazione atletica, ma – ovviamente – tutto trasposto nel mondo digitale: alla sala Pc con la Lis, la lavagna interattiva per “studiare” le tattiche, si affiancano i computer per l’analisi dei dati dei giochi, mentre nella sala streaming si effettuano le riprese live per le piattaforme di gaming online, come Twitch, e si partecipa a sfide multiplayer. Il videogame dell’era contemporanea è infatti anche condivisione e socializzazione e agli eSport si gareggia in squadra: il mondo dei pro player è una community internazionale, perché Internet, il gioco e la passione non hanno confini.

La partecipazione di Mercedes-Benz Italia non si esaurisce dunque con la sponsorizzazione della Mkers Gaming House ma prevede, nel corso del prossimo anno e mezzo, una serie di attività, tra cui la presenza ad eventi di settore (Romics a Roma, Milano Games Week, Lucca Comics…), la gestione e l’organizzazione di un circuito di tornei cross game e la produzione di materiale social e format video che faranno conoscere la vita dei professionisti dentro e fuori la Gaming House. Sono tutte iniziative con cui la casa automobilistica rafforza il suo posizionamento nell’industria degli eSport come espressione di quell’innovazione tecnologica di cui la Stella vuole essere protagonista e con cui vuole farsi apprezzare anche dal pubblico giovane – e non solo, perché basta davvero poco, a qualunque età, per appassionarsi a una partita di calcio con gli amici giocata davanti a un computer.

Mercedes-Benz sta anche attivamente formando con Mkers un team di eSport per le gare automobilistiche che si compone di quattro player: tre sono già stati selezionati nel bacino dei talenti professionisti e il quarto sarà uno di noi – per chi si sente pronto alla sfida Con l’iniziativa chiamata “Be the Next Driver”, infatti, il quarto pilota del team Mkers con Mercedes-Benz sarà selezionato tra il pubblico dei grandi eventi italiani dedicati ai giochi online. Se dimostrerà capacità da pro player avrà l’occasione di farsi valere in questo avanguardistico racing team.