Ettore Bassi, professione pilota. Il popolare attore ritorna in gara al Trofeo Fagioli

GUBBIO - Nella classifica finale del Trofeo Fagioli, la classica cronoscalata valida per il Campionato Italiano della Montagna che parte dal centro di Gubbio per raggiungere la sovrastante Madonna della Cima c’era anche Ettore Bassi, il popolare attore protagonista di tante fiction di successo. Ma, anche se è tornato sui luoghi dove ha girato parte delle scene del suo San Francesco, non si è trattata della classifica comparsata promozionale. No, perché Bassi è un pilota sul serio, corre dal 2005, ovviamente quando gli impegni di lavoro glielo permettono, dando sfogo a una passione trasmessagli dal padre Paolo che pure frequentava le corse in salita. A Gubbio Bassi si è piazzato 17mo su 175 classificati, secondo nella classe E2SC al volante dell’Osella PA 21 Jrb Suzuki.

«Ho conosciuto il tracciato della Gubbio Madonna della Cima nel 2007 durante le riprese di san Francesco - spiega Bassi - alcune scene furono girate proprio in località Madonna della Cima presso l’arrivo della gara. Quando vidi la strada pensai, qui si potrebbe fare una gara di velocità in salita è una strada meravigliosa, ma mi imbattei in un manifesto scolorito che illustrava l’ultima edizione svolta del Trofeo Fagioli, così capii che la mia impressione era giusta! Il mio legame alla gara di Gubbio è anche questo, mi porta ai ricordi di un’esperienza importante di un lavoro gratificante. Adesso unire le due cose è il massimo per me, tornare in un luogo che amo perché vi ho avuto una grande esperienza professionale e correre su un strada che mi è piaciuta sin da subito.

Finora il programma ha previsto circa una gara al mese, ma diverse sono state condizionate dal meteo, invece Morano dall’uso straordinario della Wolf (una delle vetture al top, NdR). Posso dire che a Rieti ho iniziato a raccogliere i primi giusti risultati con l’Osella PA 21 Jrb con cui ho sfiorato la top ten (3° tra le sportscar Motori Moto). Inizio a trovarmi bene ed a mio agio sulla biposto curata da DM Competizioni, adesso dopo Gubbio, a Bistrica in Slovenia (gara valida per il Campionato Europeo, NdR) e poi ad Orvieto avrò occasione di prendere definitivamente il giusto ritmo. Ho pianificato questo programma con un finale piuttosto intenso poichè dal 9 settembre inizierò le prove del nuovo spettacolo “L’Attimo Fuggente” che debutterà in teatro il 5 ottobre».