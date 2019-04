EuroApe 2019, il grande raduno colora Pontedera. Piaggio festeggia il 50° compleanno di Ape 50

PONTEDERA - Trasporto di cose, trasporto di persone, infinite personalizzazioni. Ape ha settant’anni ma è sempre nuova. Il tre ruote di Piaggio continua a riscuotere un grande successo e a suscitare simpatia. E si rigenera continuamente: Ape, infatti, è oggi protagonista nel fenomeno in ascesa dello street food e dei servizi di urban delivery mentre cresce ancora la sua diffusione internazionale grazie al recente ingresso sul mercato della Cambogia, una delle economie più dinamiche del continente asiatico.

E per festeggiare questo indiscusso fenomeno del trasporto, per il decimo anno consecutivo, Ape ha chiamato a raccolta i suoi numerosi appassionati nel proprio luogo d’origine, a Pontedera. L’edizione 2019 di EuroApe il raduno di Ape più grande d’Europa, è stato l’occasione per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Ape 50, il veicolo commerciale più piccolo e generoso al mondo, presente con successo sulle strade sin dal 1969. “Ape 50 nasce nel 1969 con l’obiettivo - dicono in Piaggio - di replicare nel campo del trasporto leggero il successo incontrato tra le due ruote dalla Vespa 50, lanciata nel 1964. Con i suoi soli 50 cc di cilindrata, in breve tempo l’Apino è divenuto un inseparabile compagno di lavoro grazie a una capacità di trasporto che ha dell’incredibile se rapportata alla sua motorizzazione e alle sue dimensioni ridotte, che gli consentono di passare tranquillamente per le più strette “stradine” dei centri storici.

Ma non basta. EuroApe 2019 ha svelato anche le novità, come il nuovo Ape Classic Furgone e Ape Calessino MY 2019, rinnovato nel look senza perdere il suo inconfondibile stile glamour.

Ma torniamo a raduno. Giunto alla decima edizione (la prima si svolse nel 2008 proprio a Pontedera) e organizzato da Ape Club d’Italia con il supporto di Piaggio Commercial, EuroApe 2019 ha portato a Pontedera uno “sciame” di oltre un centinaio di Ape di ogni epoca.

Tanti allestimenti speciali, Ape Tuning e Ape Proto, queste ultime, vere e proprie Ape Racing dotate di motori da corsa fino a 1.000 cc. Escursioni, esibizioni, feste. Ma anche preziose esposizioni allestite al Museo Piaggio.

Da ricordare che il Museo è stato completamente rinnovato e ampliato nel 2018, anno in cui ha registrato un’affluenza record di oltre 70.000 visitatori. Il Museo Piaggio ospita oggi anche una nuovissima area interamente dedicata ad Ape, dove è possibile ammirare modelli storici dal primo, nato nell’immediato dopoguerra per rimettere in moto i piccoli traffici merci, all’Ape Calessino del 1956 pensato per il trasporto dei passeggeri, passando per la rara versione Pentarò, a cinque ruote con rimorchio, che rappresenta un esempio significativo dei mille differenti impieghi di Ape.

E ora le due novità. “Ape Classic Furgone - sottolineano i tecnici Piaggio - si contraddistingue per il suo stile elegante e inimitabile. Grazie alla portata di 675 kg e al vano ampio e totalmente sfruttabile di 2 m³, è in grado di rispondere all'esigenza di trasporto e consegna in ambito urbano ponendosi ai vertici della categoria a corto raggio. Con Ape Classic Furgone è inoltre possibile personalizzare in maniera originale la propria attività grazie alla predisposizione per l’applicazione agevolata di pannelli pubblicitari sulle fiancate laterali, che sono inoltre realizzate in un materiale wrappabile. Originale fuori e funzionale dentro, grazie agli inserti filettati posizionati lungo la struttura del box che consentono l'installazione di mensole, utili per la ripartizione del materiale da lavoro e per agevolare le operazioni di scarico”.

Ape Calessino MY 2019 è progettato per ospitare comodamente due passeggeri più il guidatore. Si ripropone oggi in una veste estetica rinnovata. Ape Calessino MY 2019 si distingue per la carrozzeria rivista nella zona posteriore, dove ora trovano posto gruppi ottici dalle linee più fresche e dinamiche, giusto connubio tra tradizione italiana e modernità. Rinnovata anche la gamma colori, che affianca ai già noti Artic White e Western Red la nuova tinta Neptune Blue, inedita interpretazione dei classici colori yachting.