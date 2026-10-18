Europa in ripresa, novità degli showroom. Lancia svela l’ammiraglia Gamma, Volkswagen risponde con Tiguan

PARIGI - C’era un tempo in cui l’Europa faceva la parte del leone nel mondo dell’auto. Poi l’arrivo, sempre più massiccio, delle Case cinesi ha stravolto il settore spostando il baricentro verso oriente. Ma all’ombra della Torre Eiffel, quest’anno si è avuta la sensazione di assistere al risveglio del Vecchio Continente. Ferita nell’orgoglio, vista la sempre più crescente concorrenza asiatica, l’industria automobilistica europea al Salone dell’Auto di Parigi ha risposto puntando sulla concretezza e rispolverando diversi nomi familiari che hanno fatto la storia delle quattro ruote.

Tra le novità in mostra, il Gruppo Stellantis ha sicuramente giocato un ruolo da protagonista, forte della presenza di numerosi marchi della propria galassia. Fiat ha portato una ventata di freschezza con la Grizzly, proposta sia in versione Suv tradizionale che nella variante Fastback. Lunghe rispettivamente 4,39 e 4,49 metri, le due vetture si inseriscono nel segmento C dei crossover. La gamma prevede un motore 1.2 turbo benzina da 101 cv, una versione mild hybrid da 145 cv e una motorizzazione full electric da 113 cv.



Dopo la Ypsilon, il ritorno di Lancia passa dalla nuova Gamma. Lunga 4,7 metri e prodotta nello stabilimento di Melfi, la vettura sarà disponibile con motorizzazioni elettrificate, a partire dal mild hybrid da 145 cv e in configurazione ad elettroni con autonomia dichiarata fino a 740 chilometri. Al vertice della gamma si colloca la HF Integrale, versione sportiva da 375 cv. Opel punta, invece, sulla tradizione sportiva con la nuova Corsa GSE. La compatta elettrica tedesca sviluppa 281 cv e 345 Nm di coppia, mentre il differenziale autobloccante Torsen è pensato per migliorare la motricità e la precisione di guida.

La Casa tedesca propone anche l’Astra GSE Line, caratterizzata da una configurazione estetica più grintosa. Restando in Germania, Volkswagen ha tolto i veli dalla ID. Tiguan. La gamma parte da 44.750 euro e comprende versioni a trazione posteriore da 190 e 286 cv, oltre a una variante integrale da 299 cv. Dopo il debutto della ID. Polo, la piccola di Wolfsburg affila le armi con la versione GTI elettrica, esposta a Parigi in una versione quasi definitiva.



Anche Audi porta avanti il percorso di elettrificazione con la A2 e-tron. Lunga 4,32 metri, la nuova vettura di Ingolstadt richiama il fascino e lo spirito della A2 dell’inizio del nuovo millennio, ma riproposta in declinazione elettrica con potenze da 170 a 326 cv e un’autonomia dichiarata fino a 646 chilometri. Dacia continua a puntare sul rapporto qualità-prezzo con la nuova Spring. Realizzata sulla base della Renault Twingo, la citycar elettrica è lunga 3,85 metri e adotta un motore da 82 cv alimentato da una batteria da 27,5 kWh per un’autonomia fino a 250 chilometri.

Ad affiancarla c’è la Striker, lunga 4,62 metri, che strizza l’occhio a una station wagon ma con assetto rialzato d equipaggiata con motorizzazioni ibride e GPL. Mercedes-Benz si è presentata con una doppia anima ma sempre nel segno dell’elettrificazione. Da un lato ritroviamo l’evoluzione di un nome che ha fatto la storia della Stella, con la nuova Classe C disponibile sia elettrica che ibrida. Dall’altro l’anima più sportiva con la Mercedes-AMG GT Coupé 4, una sportiva quattro posti che raggiunge una potenza di 1.169 cv.

Volvo ampia la gamma a zero emissioni con la EX60, basata su un’architettura elettrica a 800 volt e accreditata di un’autonomia fino a 810 chilometri. È prevista anche una versione Cross Country, caratterizzata da un’impostazione più adatta a percorsi fuoristrada. Tanto attesa, ma finalmente arrivata: Smart prova a riconquistare la città con la #2. Erede della tanto fortunata Fortwo, la citycar presenta una lunghezza di 2,75 metri e due posti con prezzi a partire da 19.900 euro.

Solo elettrica e a trazione posteriore, la #2 dispone di una potenza di 82 cv che, abbinata a una batteria da 35,8 kWh, le consentono di arrivare fino a 290 chilometri di autonomia. Il lato più sportivo è incarnato da Lotus che, anche se di proprietà del gruppo cinese Geely, mantiene una forte identità inglese. A Parigi ha debuttato la Eletre X, Suv ibrido in grado di sprigionare fino a 952 cv e bruciare lo 0-100 km/h in 3,3 secondi. Chissà forse è proprio questo il futuro dell’auto: trovare la giusta alchimia tra la tecnologia cinese e la cultura automobilistica europea, valorizzando la propria storia senza rinunciare all’innovazione.