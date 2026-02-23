EV2 in rampa di lancio, la crescita è continua. Kia prosegue l’espansione della gamma sulla via dell’innovazione

Il recente arrivo in Italia della nuova Stonic è soltanto un tassello nel piano di crescita della Kia, marchio coreano della galassia Hyundai destinato a proseguire sulla via dell’innovazione e della crescita: un processo reso visibile dalla svolta stilistica e dall’introduzione del nuovo marchio, ma destinato a svilupparsi ancora. L’azienda coreana si è prefissa infatti di crescere su scala mondiale. Lo ha dichiarato senza tanti giri di parole il presidente e CEO Ho Sung Song, dicendo che “si continuerà a sviluppare il brand, implementando le strategie a medio e lungo termine per rafforzare la stabilità interna e rispondere efficacemente ai cambiamenti nel settore automobilistico. La capacità produttiva – è stato specificato – aumenterà del 17%, da 3,63 milioni di unità nel 2025 a 4,25 milioni di unità entro il 2030, e Kia diversificherà la propria gamma ibrida in tutti i segmenti, dai modelli compatti a quelli full-size”.

L’azienda coreana prevede di vendere entro il 2030 1,11 milioni di unità in Nord America e 774.000 in Europa, con un obiettivo di vendita sul mercato nazionale coreano di 580.000 veicoli. Nei piani dichiarati, il raggiungimento, entro il 2030, di quota 2,33 milioni di vendite di veicoli elettrificati, il 56% dell’obiettivo globale. Nel dettaglio dei mercati principali, la quota di vendite di modelli elettrificati è destinata ad aumentare al 70% in Nord America, all’86% in Europa, al 73% in Corea e al 43% in India.

Per accelerare la transizione elettrica, Kia guiderà l’adozione su larga scala degli EV (Electric Vehicle) ampliando la gamma con l’aggiunta di un altro modello, l’EV2 (dopo EV3, EV4 ed EV5). Già definita in tutti i dettagli, l’auto sarà costruita nello stabilimento di Zilina, in Slovacchia, e dovrebbe arrivare in Italia nella primavera dell’anno appena cominciato. E’ un piccolo SUV di segmento B, che andrà a posizionarsi sotto la EV3, con un prezzo d’attacco che potrebbe essere fissato sotto i 30.000 euro. Offrirà due opzioni di batteria (42,2 kWh e 61 kWh) per un’autonomia fino a 448 km e un tempo di ricarica di 30 minuti per passare dal 10 all’80%.

Secondo le anticipazioni lasciate trapelare, la nuova piccola Kia elettrica sarà un’auto di circa 4,06 metri (paragonabile a una Jeep Avenger), con passo di 2,57 metri, caratterizzata da uno stile spigoloso, con fari squadrati e passaruota pronunciati. Non si sa ancora se sarà omologata per 4 o 5 posti, mentre è certo che il vano bagagli varierà da un minimo di 321 a un massimo di 1200 litri, cui si sommerà un piccolo frunk da 15 litri. Tra strumentazione e infotainment sono previsti 3 schermi e comandi fisici per la climatizzazione. Nei piani anche una dotazione tecnologica d’avanguardia, con gli ADAS prevista dalla legge, la guida autonoma di livello 2 e la possibilità di muovere l’auto da remoto tramite chiave.